เปิดทรงผม ทักษิณ นักโทษเด็ดขาดชาย คุกคลองเปรม ตามระเบียบราชทัณฑ์ ยาวไม่เกิน5 ซม.
จากกรณี พ.ต.ท.เชน กาญจนาปัจจ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ในฐานะโฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงกรณี การคุมขัง นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำสั่งบังคับโทษ 1 ปี และเมื่อวานนี้ (14 ก.ย.) ครบ 5 วันที่ต้องกักโรคโควิด-19
ตามระเบียบของราชทัณฑ์แล้ว และยังมีรายงานว่าสำหรับการคุมขังของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นนักโทษเด็ดขาด และได้กักโรคโควิด-19 ครบ 5 วันตามระเบียบแล้ว เรือนจำให้นายทักษิณไปอยู่ที่ “แดนพยาบาล”
ซึ่งรวมนักโทษผู้สูงอายุ พร้อมตัดผมตามระเบียบแล้ว ยังไม่ได้เริ่มให้ช่วยงานอะไร เพราะให้พักผ่อน คลายความเครียดก่อน.
ทั้งนี้หากตรวรจสอบระเบียบราชทัณฑ์ ว่าด้วยการตัดผมผู้ต้องขัง นั้น มติชนออนไลน์ ได้ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยว กับระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการตัดผมผู้ต้องขัง พ.ศ.2557 พบว่า ข้อ 7 นักโทษเด็ดขาดชายให้ตัดผมสั้น ด้านหน้าและกลางศีรษะยาวไม่เกิน 5 เชนติเมตร
ชายผมรอบศีรษะเกรียนชิดผิวหนัง ในกรณีมีเหตุที่ไม่อาจจะดำเนินการตามความวรรคหนึ่งได้ ให้เรือนจำแจ้งเหตุผลและความจำเป็น เพื่ออธิบตีพิจารณาสั่งผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษ
นักโทษเด็ดขาดชายที่เหลือโทษจำคุกต่อไปไม่เกิน 30 วัน จะให้ตัดผมหรือไว้ผมแบบอื่นก็ได้
อย่างไรก็ตาม ทักษิณ ไม่ไช่บุคคลที่มีชื่อเสียงรายแรก ที่ปฏิบัติตามระเบียบราชทัณฑ์ เรื่องการตัดผม ก่อนหน้านี้ ดารา นักแสดง นักเคลื่อนไหว ทางการเมือง ก็ต้องตัดผมเช่นเดียวกัน