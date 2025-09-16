ทบ. ซัด เขมรละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ใช้ปชช.เป็นโล่มนุษย์ ลุยรื้อลวดหนาม ชี้พื้นที่อยู่ในเขตไทย

ทบ. ซัด เขมรละเมิดข้อตกลงหยุดยิง หลังใช้ประชาชน มาเป็นโล่มนุษย์ รื้อลวดหนาม ชายแดนบ้านหนองหญ้าแก้ว ชี้ พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตอธิปไตยไทยชัดเจน
เมื่อวันที่ 16 กันยายน กองทัพบกได้รับรายงานจากกองกำลังบูรพา กรณีเกิดเหตุการณ์ชาวบ้านกัมพูชาได้แสดงความไม่พอใจ และรื้อลวดหนามบางส่วน บริเวณบ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว โดยแจ้งว่าทหารไทยกำลังล้อมลวดหนามเพิ่มเติมจากแนวเดิมที่มีอยู่แล้ว ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวพบว่าทหารกัมพูชาอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุด้วย
ภายหลังเกิดเหตุ กองกำลังบูรพาจึงได้จัดกำลังเข้าตรวจสอบ พร้อมประสานไปยังหน่วยทหารกัมพูชาที่ควบคุมพื้นที่ ให้เข้าชี้แจงชาวกัมพูชาให้หยุดการกระทำดังกล่าว จนสถานการณ์คลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติ
ต่อกรณีดังกล่าว พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ข้อเท็จจริงคือบริเวณแนวลวดหนามป้องกันตนเองดังกล่าวนั้น อยู่ในพื้นที่อธิปไตยไทยอย่างชัดเจน แม้ว่าปัจจุบันเหตุการณ์คลี่คลายและกลับสู่ภาวะปกติแล้ว แต่สิ่งที่เกิดขึ้น มองว่าเข้าข่ายการละเมิดต่อข้อตกลงหยุดยิง ที่ฝ่ายกัมพูชา มีการกระทำที่แสดงออกถึงการยั่วยุฝ่ายไทย ในการใช้ประชาชนมาแสดงออก
โดยที่ฝ่ายทหารกัมพูชาเพิกเฉย ไม่ได้พยายามที่จะดำเนินการห้ามปรามใดๆ อีกทั้งมีความพยายามสร้างกระแสบิดเบือนข้อมูล ว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ ทั้งที่จริงแล้วเป็นพื้นที่ในเขตอธิปไตยไทยชัดเจน ซึ่งฝ่ายไทยจะได้รวบรวมหลักฐานประท้วงผ่านกลไกสากลต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงการกระทำที่ขัดต่อข้อตกลงที่มีระหว่างกันของฝ่ายกัมพูชาต่อไป