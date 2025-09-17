กกต.รับสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กาญจนบุรี เขต 4 22-26 ก.ย. แทนศักดิ์ดา เตือนเช็กคุณสมบัติให้ดี

กกต.เตรียมเปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กาญจนบุรี 22-26 ก.ย. เตือนผู้สมัครเช็กคุณสมบัติให้ดี รู้ไม่มีสิทธิแต่ลงสมัครเจอโทษหนัก ทั้งปรับ-จำคุก เพิกถอนสิทธิ
เมื่อวันที่ 17 กันยายน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารแจ้งว่า ตามที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2568 กกต.จึงประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.กาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ทั้งนี้ เนื่องจากนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ส.ส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย ได้ลาออกจาก ส.ส.พรรคเพื่อไทย เพื่อไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลอนุทิน
เขตเลือกตั้งที่ 4 จ.กาญจนบุรี ประกอบด้วย อำเภอเลาขวัญ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอบ่อพลอย (ยกเว้นตำบลหนองกุ่ม) อำเภอหนองปรือ โดยกำหนดวันสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22-26 กันยายน 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งให้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งพร้อมทั้งหลักฐานประกอบการยื่นใบสมัครซึ่งได้รับรองความถูกต้องต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ดังนี้
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.ใบรับรองแพทย์
4.หนังสือรับรองการส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมือง ซึ่งต้องมีคำรับรองด้วยว่าได้ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองแล้ว ตามแบบ ส.ส. 4/8
5.หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2565 ปีภาษี 2566 และปีภาษี 2567 ของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษี พร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี ตามแบบ ส.ส. 4/7
6.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาดกว้างประมาณ 8.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร จำนวนคนละ 10 รูป
7.เงินค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
8.เอกสารสรุปย่อประวัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ส. 4/6
9.สำเนาหลักฐานอื่นที่ผู้สมัครนำมาแสดงตนว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้
9.1 หลักฐานซึ่งแสดงว่ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง (จังหวัดกาญจนบุรี) เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
9.2 หลักฐานซึ่งแสดงว่าเป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง (จังหวัดกาญจนบุรี)
9.3 หลักฐานซึ่งแสดงว่าเคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง (จังหวัดกาญจนบุรี) เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีการศึกษา
9.4 หลักฐานซึ่งแสดงว่าเคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ หรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง (จังหวัดกาญจนบุรี) เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี
ทั้งนี้ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด โดยตามมาตรา 151 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติว่า ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้สมัครรับเลือกตั้งหรือทำหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี