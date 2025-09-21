กรุณพล โต้ข่าว แผนปชน.รับมือคดี 44 ส.ส. ยันแค่ทางเลือกแก้ปัญหา ย้ำจุดยืนเดินหน้าตรวจสอบรบ.

กรุณพล แจงข่าว แผนปชน.รับมือคดี 44 ส.ส. ยันเป็นแค่ทางเลือกแก้ปัญหา ย้ำจุดยืนเดิม เดินหน้าตรวจสอบรบ.ปัจจุบัน
เมื่อวันที่ 21 กันยายน นายกรุณพล เทียนสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองโฆษก พรรค ประชาชน (ปชน.) กล่าวถึงกรณีการนำเสนอข่าวทางหนีทีไล่คดี 44 ส.ส.พรรคก้าวไกล ถูก ป.ป.ช.ตั้งคณะกรรมการไต่สวนเอาผิดจริยธรรมร้ายแรง กรณีการเข้าชื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 เบื้องต้น นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.กทม. จะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งในสมัยหน้าแล้ว อีกทั้งมีแผนขยับ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. เป็นบัญชีรายชื่อ
นายกรุณพลระบุว่า ก่อนจะเข้าใจผิดไปไกล สำหรับคดี 44 ส.ส.ของพรรคประชาชน ข่าวที่ออกไปเป็นเพียงทางเลือกในการแก้ปัญหา
1.ย้ายจากเขตไปขึ้นบัญชีรายชื่อ ซึ่งก็ต้องเข้ากระบวนการของพรรคไม่มีลัดขั้นตอน
2.หาคนใหม่มาแทนคนเก่า หากสถานการณ์ในช่วงก่อนเลือกตั้งมีความเสี่ยง เพราะเสียงโหวตในการจัดตั้งรัฐบาลทุกเสียงมีความหมายซึ่งมี ส.ส.เขตอยู่ 8 เขต
3.ส.ส.ที่ไม่ประสงค์ไปต่อ ได้แจ้งกับพรรคเพื่อให้เปิดคัดสรรคนใหม่
4.แคนดิเดตนายกฯของพรรค ส่งครบและนำโดยหัวหน้าพรรคคือ คุณณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ และยังมีอีกหลายท่านที่มีความสามารถไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ดังที่ได้กล่าวถึง ซึ่งยังไม่ใช่รายชื่ิอสรุปสุดท้าย
ทั้งหมดคือการวางแผนแก้ปัญหา จากทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อทำลายพรรคประชาชนไม่ให้มีผู้แทนราษฎรเพียงพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลในอนาคต
พรรคประชาชนยังยืนยันจุดยืนเดิมในการเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนตรวจสอบรัฐบาลชุดปัจจุบันให้ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเพื่อเริ่มต้นในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และคืนอำนาจให้กับประชาชนใน 4 เดือน
