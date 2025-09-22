วันนอร์ คาดแถลงนโยบาย 1-2 ต.ค. ขึ้นอยู่กับความพร้อมรบ. ยันต้องส่งคำแถลงให้สมาชิกอ่านก่อน 3 วัน

‘วันนอร์’ คาดแถลงนโยบาย 1-2 ต.ค.นี้ แต่อาจเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของรัฐบาล ชี้ต้องส่งคำแถลงให้สมาชิกรัฐสภาอ่านก่อน 3 วัน
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 กันยายน ที่รัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงวันแถลงนโยบายของรัฐบาลว่า ขึ้นอยู่กับการกำหนดของรัฐบาล หลังจากวันที่ 24 ก.ย. ที่รัฐบาลจะเข้าถวายสัตย์ และประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษ ก็จะแจ้งมายังสภาว่ารัฐบาลพร้อมที่จะแถลงนโยบายวันใด
นายวันมูหะมัดนอร์กล่าวว่า เมื่อรัฐบาลแจ้งมาแล้วสภาก็จะหารือวิป 3 ฝ่าย เพื่อกำหนดวันและชั่วโมงในการอภิปราย คาดว่าน่าจะเป็นต้นสัปดาห์หน้า หรือปลายสัปดาห์ ซึ่งสภาพร้อมที่จะแจ้งให้สมาชิกทราบว่าจะแถลงนโยบายวันไหนและต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน เพราะรัฐบาลต้องส่งนโยบายที่แถลงมาให้สมาชิกได้อ่านก่อนวันประชุม
“ถ้าหากทุกอย่างพร้อม ไม่มีอะไรติดขัด อาจจะเป็นวันที่ 1-2 ตุลาคม โดยจะใช้เวลาทั้ง 2 วัน ซึ่งจะเท่ากับรัฐบาลที่ผ่านมา แต่ทั้งหมดก็ต้องขึ้นอยู่กับข้อตกลงของวิปทั้ง 3 ฝ่าย” นายวันมูหะมัดนอร์กล่าว
เมื่อถามถึงการแบ่งเวลาที่ฝ่ายค้านมีเสียงมากกว่ารัฐบาลจะแบ่งเวลาได้ลงตัวหรือไม่ นายวันมูหะมัดนอร์กล่าวว่า เดี๋ยววิปก็จัดการได้ ต้องมีการประชุมหารือเพื่อหาข้อตกลง แต่อย่างไรก็ต้องรอให้รัฐบาลแจ้งความพร้อมในการแถลงนโยบายมาก่อน ถ้าทุกอย่างมีความพร้อมก็คงจะเรียบร้อย