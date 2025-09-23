กฤษฎีกา ยันนายกฯบินร่วมเวที UN แจงผู้นำโลก ปมชายแดนไทย-กัมพูชาได้ แม้ยังไม่แถลงนโยบาย

‘กก.กฤษฎีกา’ เผย ‘นายกฯ’ บินร่วมเวที UN แจงผู้นำโลก ปมปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชาได้ ชี้หากสถานการณ์ปกติห้ามไป ก่อนแถลงนโยบาย
เมื่อวันที่ 23 กันยายน แหล่งข่าวจากคณะกรรมการกฤษฎีกาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เตรียมหารือฝ่ายกฎหมาย เพื่อจะเดินทางไปประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ที่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนที่จะมีการแถลงนโยบายของรัฐบาลว่า ตามปกติหากรัฐบาลยังไม่ได้มีการแถลงนโยบายก็ไปไม่ได้ แต่มีข้อยกเว้นกรณีเรื่องเร่งด่วนที่สำคัญ ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาเพื่อตีความก่อน
เมื่อถามว่า หากนายกฯระบุว่าไปเพื่อชี้แจงผู้นำและนานาชาติกรณีปัญหาข้อผิดพลาด ความขัดแย้งขัด ชายแดนไทย-กัมพูชาได้หรือไม่ แหล่งข่าวจากคณะกรรมการกฤษฎีกากล่าวว่า หากเป็นกรณีนี้ไปได้ เนื่องจากขึ้นอยู่กับเหตุผลที่จะเดินทางไป เพราะหากไปเพื่อกล่าวสุนทรพจน์เท่านั้นก็ไม่สมควรไป
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า วานนี้ (22 ก.ย.) นายอนุทินเปิดเผยแผนการเดินทางว่า เตรียมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสแตนด์บายไว้ และได้ให้เตรียมแผนการเดินทางแล้ว ไปเช้าเย็นกลับ ใช้เวลาเดินทางมากกว่าเวลาไปประชุม เพราะวันที่จะหารือได้มากที่สุดน่าจะเป็นวันที่ 25-26 ก.ย. และจะกลับมาทันแถลงนโยบาย ถ้าหากเป็นวันที่ 29 ก.ย.-1 ต.ค.68