กกต.ประกาศให้ สง่า พรมเมือง พรรคเพื่อไทย เป็น ส.ส.เขต 7 เชียงราย แล้ว

กกต.ประกาศให้ ‘สง่า พรมเมือง’ เป็น ส.ส.เชียงรายแล้ว
เมื่อวันที่ 23 กันยายน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารมติของ กกต.ประกาศให้ นายสง่า พรมเมือง พรรคเพื่อไทย ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.เชียงราย เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามมาตรา 127 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบข้อ 215 ของระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 หลังมีการจัดการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 ก.ย.ที่ผ่านมา
โดยสามารถรับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.เชียงราย เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง (ส.ส. 6/4) ในวันที่ 24 ก.ย.เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงาน กกต. ชั้น 5
ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของ กกต.ที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม