เฉลิมชัย บินตรัง คุยบ้านใหญ่ โล่สถาพรพิพิธ ส.ส.กาญจน์ ปัดตอบย้ายพรรค ขอดูกก.บห.ปชป.ชุดใหม่

เฉลิมชัย บินตรัง กินข้าวบ้านใหญ่ โล่สถาพรพิพิธ กาญจน์ ปัดตอบปมย้ายพรรค ขอดูทิศทางกก.บห.ชุดใหม่
เมื่อวันที่ 23 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากการเปิดตัวกลุ่มของ นายชุมพล จุลใส อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ย้ายเข้าร่วมงานการเมืองกับพรรคภูมิใจไทย สู้ศึกการเลือกตั้งครั้งหน้า รวมถึงการเปิดตัว ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ภูเก็ต ทั้ง 3 เขต ประกอบด้วย น.ส.พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ จะลงเขตเลือกตั้งที่ 1 ซึ่งเป็นอดีตกรรมการบริหารและรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ นายษณกร กี่สิ้น อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ลงเขตเลือกตั้งที่ 2 และ นายวิวัฒน์ จินดาพล อดีตสมาชิก อบจ.ภูเก็ต ลงเขตเลือกตั้งที่ 3 ในสังกัดพรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้า
อีกทั้งมีกระแสข่าวเตรียมทยอยเปิดตัวบ้านใหญ่ “กาญจนะ” ที่นำโดย นายชุมพล กาญจนะ และ นางโสภา กาญจนะ นายกอบจ.สุราษฎร์ธานี เข้ามาสังกัดพรรคภูมิใจไทยอีก รวมถึงเตรียมทาบทาม “โกหนอ” หรือ นายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ ที่ดูแล ส.ส.ตรัง 2 คน คือ น.ส.สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ส.ส.ตรัง เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ และ นายกาญจน์ ตั้งปอง ส.ส.ตรัง เขต 4 พรรคประชาธิปัตย์ มาร่วมศึกเลือกตั้งครั้งหน้าดัวย หลัง นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ประกาศไม่ไปต่อ
ส่วน นายทวี สุระบาล ส.ส.ตรัง พรรคพลังประชารัฐ ก็มีกระแสข่าวย้ายมาพรรคภูมิใจไทยด้วย เช่นเดียวกับ กลุ่มของ นายนิพนธ์ บุญญามณี ที่มีลูกชาย คือ นายสรรเพชญ บุญญามณี เป็น ส.ส.สงขลา และ นายสมยศ พลายด้วง ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ก็จะย้ายมาร่วมพรรคภูมิใจไทย ด้วย โดยพรรคภูมิใจไทย จะส่งผู้สมัครครบทุกเขต ในพื้นที่ภาคใต้ และตั้งเป้าจะได้ ส.ส. 30 คน ขึ้นไป
ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มส.ส.ตรัง 2 เขตในสังกัดของนายสมชาย ที่ได้ให้ข่าวก่อนหน้านี้ว่า จะมีการพบพุดคุยส่วนตัวกับนายเฉลิมชัย ในวันนี้ (23 กันยายน) ที่บ้านพักส่วนตัวของนายสมชาย พื้นที่อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เพื่อรอดูท่าทีของนายเฉลิมชัย ก่อนที่กลุ่มของนายสมชายจะตัดสินใจทางการเมือง และพร้อมให้ข่าวในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายนนี้ ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
คืบหน้าล่าสุด วันนี้มีรายงานข่าวว่า นายเฉลิมชัยได้เดินทางด้วยสายการบินไทยไลออนแอร์มายังท่าอากาศยานตรังในช่วงเช้า โดยมีนายสมชายมารับ จากนั้นทั้งสองได้เดินทางไปยังบ้านพักส่วนตัวของนายสมชายเพื่อพบปะพูดคุยและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเป็นการส่วนตัวนานหลายชั่วโมง โดยมีนางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ส.ส.ตรัง เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ ร่วมวงด้วย รวมถึงมีนายกาญจน์ ตั้งปอง ส.ส.ตรัง เขต 4 พรรคประชาธิปัตย์ ตามมาสมทบเพื่อทักทายให้กำลังใจแก่นายเฉลิมชัย โดยเป็นการพบปะส่วนตัว ไม่มีการเปิดบ้านให้ผู้สื่อข่าวเข้าสังเกตการณ์แต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่านายเฉลิมชัย ได้จองตั๋วเครื่องบินแบบไป-กลับ โดยจะเดินทางกลับกทม. ด้วยสายการบินไทยไลออนแอร์ เที่ยวบินที่ SL827 ในเวลา 17.25 น. แต่เมื่อผู้สื่อข่าวไปดักรอนายเฉลิมชัยที่ท่าอากาศยานตรัง เพื่อสอบถามถึงการหารือกับนายสมชาย แต่กลับไม่พบตัว ภายหลังจึงทราบว่านายเฉลิมชัย ได้เปลี่ยนการเดินทางกลับกทม. ที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชแทน
กระทั่งเวลา 18.00 น. ผู้สื่อข่าวพบเพียงนายกาญจน์ ตั้งปอง ส.ส.ตรังเขต 4 พรรคประชาธิปัตย์ ที่มายังท่าอากาศยานตรังเพื่อเดินทางไปยังกทม.เพื่อประชุมสภาฯในวันพรุ่งนี้ จึงได้สอบถามถึงการหารือระหว่างนายเฉลิมชัย และนายสมชาย
นายกาญจน์ กล่าวว่า การให้ข่าวที่เกี่ยวกับการตัดสินใจทางการเมืองต่างๆ ขอให้เป็นเป็นเรื่องของนายสมชายที่จะให้ข่าว เท่าที่ทราบคือเป็นการที่นายเฉลิมชัยได้แวะมาเยี่ยมเยียนนายสมชาย และบรรยากาศการพบปะพูดคุยก็เป็นไปด้วยดี นายเฉลิมชัยก็มีสีหน้าสดชื่นขึ้น เป็นการพูดคุยกันทั่วๆไป หลักๆเป็นการถามสารทุกข์สุกดิบกัน เพราะทั้งนายสมชาย นางสาวสุณัฐชา และตนต่างก็มีความรักและเป็นห่วงนายเฉลิมชัยอยู่แล้ว ตนก็ได้กอดให้กำลังใจท่าน ท่านก็บอกว่าช่วงนี้จะได้พักผ่อนเต็มที่ แต่เรื่องการให้ข่าวเกี่ยวกับการเมืองขอให้นายสมชายเป็นคนพูดจะดีกว่า
ผู้สื่อข่าวถามว่า ในวงหารือได้มีการพูดคุยกันเรื่องการตัดสินใจย้ายพรรคกันหรือไม่ นายกาญจน์กล่าวปฏิเสธว่า ไม่ได้มีการพูดคุยกัน เป็นเพียงการพูดคุยไปมาหาสู่กัน มากินข้าวพบปะกัน เพราะเป็นคนคุ้นเคยกันอยู่แล้ว
เมื่อถามต่อว่าในฐานะที่เป็นส.ส.ตรังในทีมของนายสมชาย เงื่อนไขส่วนตัวในการพิจารณาต่อการตัดสินใจทางการเมืองในเรื่องการย้ายพรรคเป็นอย่างไร นายกาญจน์ กล่าวว่า ส่วนตัวแล้วก็ต้องรอดูแนวนโยบายของผู้บริหารพรรคปชป.ชุดใหม่ว่าเป็นอย่างไร เพราะตนยังสังกัดพรรคปชป. รวมถึงรอดูคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ที่จะมีการเลือกกันในวันที่ 18 ตุลาคมนี้ ทั้งในส่วนของหัวหน้าพรรคคนใหม่ และกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ดังนั้นตนจึงต้องรอดูแนวนโยบายผู้บริหารพรรคชุดใหม่ว่า จะมีแนวนโยบายและทิศทางที่จะนำพาพรรคไปสู้กับการเลือกตั้งในสมัยหน้าอย่างไร รวมถึงจะมีแนวทางในการฟื้นฟูพรรคอย่างไร และโดยส่วนตัวจะต้องรอฟังวิสัยทัศน์ของผู้ที่อาสาเข้ามาสมัครเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ด้วย
“อย่างไรก็ตามในส่วนของ ส.ส.ปชป.ตรังทั้งเขต 3 และเขต 4 ในการตัดสินใจทางการเมืองใดๆ จะให้นายสมชายเป็นผู้ประเมินทิศทางและตัดสินใจ เพราะนายสมชายได้บอกแล้วว่าการตัดสินใจทางการเมืองในครั้งนี้ เป็นเรื่องของการเมืองระดับชาติจึงต้องพิจารณาหลายๆส่วน ทั้งประชาชนในพื้นที่และพี่น้องที่ร่วมทำงานกันมา จึงต้องประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา” นายกาญจน์กล่าว