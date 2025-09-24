อนุทิน นำเรื่องถนนทรุด เข้าครม.เรื่องด่วนคืนนี้ คาดซ่อมโครงสร้าง เชื่อมอุโมงค์รถไฟฟ้าอย่างต่ำ 1 ปี

‘อนุทิน’ คาดซ่อมเชื่อมอุโมงค์รถไฟฟ้า เหตุถนนทรุดตัว อย่างต่ำ 1 ปี ชี้สั่งงานไว้แล้ว เร่งหาสาเหตุโดยเร็ว เผยนำเข้าที่ประชุม ครม.เรื่องด่วนคืนนี้
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 24 กันยายน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ปัญหาถนนทรุดตัวว่า ได้สั่งงานไปแล้ว ขอให้รอถามผู้ว่าการ รฟม. ส่วนหลังจากนี้จะเตรียมตัวเพื่อเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ ซึ่งจะไปสะสางงาน
นายอนุทินกล่าวว่า วันนี้จะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดแรก จะมีการนำเรื่องถนนทรุดตัวซึ่งเป็นเรื่องด่วนเข้าสู่ที่ประชุมด้วย ยังดีหน่อยที่สถานการณ์ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต แต่เป็นเรื่องของทรัพย์สินซึ่งเราต้องไปไล่บี้ดูว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบบ้าง
ขณะที่ความกังวลในพื้นที่นั้น นายอนุทินกล่าวว่า ได้กำชับให้ตรวจตราทุกอย่างให้เรียบร้อย โดยต้องเร่งหาสาเหตุให้ได้ก่อนว่าถนนทรุดตัวเกิดจากอะไร
เมื่อถามว่า ในสัปดาห์นี้จะกลับสู่สภาวะปกติหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ก็ต้องมีการเร่งคืนสภาพและแก้ไขความเสียหายให้เร็วที่สุด เพราะเป็นช่วงที่เชื่อมต่อกัน เชื่อว่าจะใช้เวลาไม่เร็ว กว่าจะซ่อมแซมโครงสร้างอุโมงค์เชื่อมต่อกลับไปใหม่น่าจะใช้เวลาอย่างต่ำ 1 ปี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนเดินทางกลับนายกรัฐมนตรีได้หยุดยืนสังเกตตัวอาคารของ สน.สามเสน ร่วมกับนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คมนาคม ซึ่งมีความเป็นห่วงเนื่องจากเป็นอาคารเตี้ยและมีฐานรองรับไม่ลึก ดังนั้น จะต้องส่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบอาคาร รวมถึงแฟลตตำรวจ ซึ่งอยู่ด้านหลังอาคาร สน.ด้วย