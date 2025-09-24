เสธ.หิ ชวน ‘เดชอิศม์’ เข้ากล้าธรรมจริง คุยแบบรุ่นพี่ที่รู้จักมานาน รอนายกชายตอบเอง ย้ายซบหรือไม่

‘เสธ.หิ’ ยันเจรจา ‘เดชอิศม์’ ฐานะรุ่นพี่ที่รู้จักกันมานาน เข้า ‘กล้าธรรม’ ส่วนจะมาหรือไม่ รอ ‘นายกชาย’ ตอบเอง
เมื่อวันที่ 24 กันยายน นายหิมาลัย ผิวพรรณ หรือเสธ.หิ สมาชิกพรรคกล้าธรรม ให้สัมภาษณ์รายการเจาะลึกทั่วไทย ถึงสาเหตุที่ตัดสินใจเข้าร่วมทำงานทางการเมืองกับพรรคกล้าธรรม ภายใต้การนำของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯและ รมว.เกษตรฯ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรมว่า เป็นการกลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้ง หลังจากแยกทางกันไปก่อนหน้านี้ เนื่องจากต้องตามผู้ใหญ่ที่เคารพ แต่ในขณะนี้ผู้ใหญ่ท่านนั้นได้วางมือจากการเมืองแล้ว จึงกลับมาทำงานร่วมกับ ร.องธรรมนัสตามที่เคยให้สัญญาไว้
“ตอนที่แยกกันออกมาก็ยังเคารพกันอยู่ ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไร และท่านผู้กองก็เคยบอกไว้ว่าถ้าผู้ใหญ่ของผมวางมือเมื่อไหร่ก็ให้กลับมาช่วยกันทำงานอีกครั้ง ซึ่งวันนี้ก็เป็นเช่นนั้น” นายหิมาลัยกล่าว
สำหรับภารกิจในพรรคกล้าธรรม นายหิมาลัยกล่าวว่า ได้รับมอบหมายให้ดูแลพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่คุ้นเคยอยู่แล้ว รวมถึงภาคอีสานบางส่วน โดยขณะนี้ยังไม่ได้ระบุแน่ชัดว่าเป็นจังหวัดใดบ้าง และยังมีภารกิจในภาคใต้ โดยเฉพาะพื้นที่ จ.สงขลา ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าไปประสานงานกับกลุ่มการเมืองในพื้นที่
เมื่อถามถึงกระแสข่าวการเจรจากับนายเดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส.สงขลา รักษาการเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ให้เข้าร่วมกับพรรคกล้าธรรม นายหิมาลัยกล่าวยอมรับว่า มีการพูดคุยกันจริง ในลักษณะการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมือง เพราะเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่รู้จักกันมานาน แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าผลการพูดคุยจะนำไปสู่การเข้าร่วมพรรคกล้าธรรมหรือไม่
“ท่านนายกชายเป็นรุ่นพี่ที่เคารพกัน ก็พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันปกติ เรื่องจะมาร่วมงานหรือไม่นั้น ต้องให้ท่านเป็นผู้ตอบเอง” นายหิมาลัยกล่าว