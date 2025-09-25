นายกน้ำ โต้ข่าวลือ ปลดฝ่ายบริหาร ‘สายัณห์’ ลั่นไม่เสียใจ โดนภูมิใจไทยเท

นายกน้ำ ยันไม่โยกฝ่ายบริหารออก หลังกระแสข่าว ภท.ดูด ‘สายัณห์’ ฟาดคะแนนเสียง ส.ส.ไม่ต้องให้นายกน้ำช่วย ลูกผู้ชายพอ
เมื่อวันที่ 25 กันยายน น.ส.วาริน ชิณวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยถึงกระแสข่าวในโซเชียลอ้างถึงการปลดรองคนท่าศาลาปัจจุบันกับกระสุนดินดำ 50 กิโลกรัม รับหรือไม่รับว่า เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ทราบที่ไปที่มา ยืนยันว่าทีมบริหารยังทำงานร่วมกันได้ดี พวกเราตั้งใจมาทำงาน อาจมีคนไม่ชอบบ้างเป็นเรื่องปกติ
“เข้าใจว่าเหตุอาจจะเกิดมาจากวันที่ท่านพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.คมนาคม มาเปิดงานแห่หมรับ ช่วงเย็นเลยไปบ้านนางอวยพรศรี เชาวลิต ส.ส.ประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นภริยาของนายอภินันท์ เชาวลิต นายก อบต.ท่าศาลา เรื่องราวก็เลยวุ่นวายอย่างที่เห็น การเมืองชาติไม่เกี่ยวกับการเมือง อบจ. ยืนยันเรายังทำงานร่วมกันได้ดี” น.ส.วารินระบุ
น.ส.วารินกล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาเราทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทุกคนยังอยู่ร่วมกัน ทำงานเพี่อคนนครเหมือนเดิม ไม่ลืมตั้งแต่เริ่มต้น เดินมาด้วยกันไปด้วยกัน
ขณะที่นายสายัณห์ ยุติธรรม อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า ระหว่างตนกับนายกน้ำไม่มีอะไรกัน การเมืองชาติไม่ใช่การเมืองท้องถิ่น อย่าเอามาเกี่ยวข้องกัน ที่ผ่านมาการเลือกตั้ง อบจ.ตนให้น้องชายเข้ามาช่วยหาเสียง ตนและตระกูลช่วยอย่างเต็มกำลัง ข่าวลือว่าปลดรองนายก อบจ.ไม่เป็นความจริง
“เรื่องของผมไม่เกี่ยวกับนายกน้ำ พรรคภูมิใจไทยไม่เอาผม ผมก็ไม่เสียใจ ผมก็เดินไปตามเรื่องของผม คะแนนเสียงก็อยู่ในเขตผม ไม่เกี่ยวกับนายกน้ำ ไม่ต้องให้นายกน้ำมาหาเสียงให้ผม ผมจะได้คะแนนหรือไม่ได้คะแนน ตระกูลผมจะต้องช่วยตัดสินใจกันอีกครั้ง ผมลูกผู้ชายพอ” นายสายัณห์ระบุ