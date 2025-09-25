เปิดเกณฑ์ นักโทษเด็ดขาด ออกนอกคุก ทำงานสาธารณะ คุมลอกท่อ ทักษิณ เข้าเงื่อนไขหรือไม่

เปิดเกณฑ์ นักโทษเด็ดขาด ออกทำงานสาธารณะ ลอกท่อ ทักษิณ เข้าเงื่อนไขหรือไม่
จากกรณีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามี เดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร ภายในเรือนจำกลางคลองเปรม (ครั้งที่ 4) ต่อมาน.ส.แพทองธาร ออกมาระบุว่า ผบ.เรือนจำ แจ้งว่าจะให้นายทักษิณไปช่วยคุมงานการลอกท่อ
เมื่อวันที่ 25 กันยายน นางกนกวรรณ จิ๋วเชื้อพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ในฐานะรองโฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า นายทักษิณได้พูดคุยและแจ้งความประสงค์กับท่านผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองเปรม หากเป็นไปได้ก็อยากช่วยงานสาธารณะ
นางกนกวรรณ ยังระบุว่า การลอกท่อเพื่อประโยชน์ของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งการพิจารณาส่งนักโทษเด็ดขาดออกไปทำงานสาธารณะ (ลอกท่อ) ต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการส่งนักโทษเด็ดขาดออกทำงานสาธารณะหรือทำงานอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทางราชการนอกเรือนจำ พ.ศ.2566 ที่ได้กำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของนักโทษเด็ดขาดตามนัยของกฎหมายฉบับนี้โดยสังเขป
1.เป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นดีขึ้นไป กำหนดโทษจำคุกไม่เกินสามปี ต้องจำคุกมาแล้วระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (การมีโทษหนึ่งปีต้องจำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน)
2.ต้องโทษจำคุกครั้งแรก
3.การคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดให้ออกไปทำงานจะต้องคำนึงถึงพฤติการณ์การกระทำผิด ลักษณะความผิด ความรุนแรงของคดี
4.ด้านข้อมูลบุคคล ให้คำนึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สุขภาพหรือความแข็งแรงของร่างกาย