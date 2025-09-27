หยุดยิงแล้ว หลังปะทะเดือด ที่ช่องอานม้า ทหารไทย ตรึงกำลังเข้ม-ไร้เจ็บ 

ทหารไทยไร้บาดเจ็บ ตรึงกำลังเข้ม คุมช่องอานม้า หลังกัมพูชายิงปืนกล-ยิงลูกระเบิดใส่ เหตุการณ์ยุติ 12.30 น.
จากกรณีที่มีรายงานว่า เกิดเหตุปะทะ ที่ช่องอานม้า อ.บ้านน้ำยืน จ.อุบลราชธานี โดยฝ่ายกัมพูชา ใช้อาวุธปืนกลมือยิงเข้ามายังเจ้าหน้าที่ทหารฝั่งไทย ก่อนที่เจ้าที่ฝั่งไทยจะตอบโต้ด้วยการยิงปืนกลเข้าไปเช่นกัน
- ด่วน! ช่องอานม้าเดือด กัมพูชายิงปืนกล-ลูกระเบิด ใส่ฝั่งไทย ทหารโต้กลับ
- เขมรคอนเฟิร์ม ยิงจริงช่องอานม้า พล.ท.หญิงมาลี โบ้ยไทยเริ่มก่อน ฮุนเซน เคลื่อนไหว
ล่าสุด รายงานข่าวเปิดเผยเพิ่มเติมว่า จากกรณีที่มีเหตุทหารกัมพูชาได้ใช้อาวุธปืนกลมือพร้อมยิงลูกระเบิด ยิงเข้ามายังฝั่งไทย ในช่วงเวลา 12.03 น. ทำให้เจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายไทยจำเป็นต้องตอบโต้กลับไปด้วยอาวุธขนาดเดียวกัน ในเวลาประมาณ 12.30 น. ได้หยุดยิงตอบโต้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยปลอดภัยทุกนาย แต่ก็ยังคงตรึงกำลังไว้ทุกจุด และมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา
ด้าน พลโทหญิง มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา กล่าวว่า ขอแจ้งกับสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศว่า เมื่อเวลาประมาณ 11.52 น. วันนี้ กองทัพไทยได้ยิงปืนลูกซองและปืนพกหลายกระบอกเข้าใส่ฐานทัพกัมพูชาในอานเซน (ช่องอานม้า)
กองทัพกัมพูชา ยึดมั่นในหลักการความอดทนอดกลั้นอย่างสูงจนถึงปัจจุบัน ฝ่ายกองทัพไทยยังคงยิงใส่กองทัพกัมพูชาต่อเนื่อง
กองทัพกัมพูชา ขอยืนยันพันธสัญญาอันแน่วแน่ที่จะเคารพและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทยอย่างเต็มที่ และจะร่วมมือใกล้ชิดในทุกระดับ และแสวงหาความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพระหว่างสองประเทศ ตลอดจนกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว และเรียกร้องให้ฝ่ายไทยปฏิบัติตามและเคารพข้อตกลงดังกล่าว
ขณะที่ พนมเปญโพสต์รายงานว่า เมื่อเวลา 11.52 น. ทหารไทยได้เริ่มการโจมตีฐานทัพกัมพูชา โดยยิงปืนครกและอาวุธขนาดเล็กหลายนัดใส่ฐานทัพในช่องอานม้า กัมพูชาไม่ได้ตอบโต้ จนกระทั่งเวลา 13.15 น. ฝ่ายไทยยังคงยิงใส่กองกำลังกัมพูชาต่อเนื่อง
ต่อมา เฟซบุ๊กเพจกองทัพบกทันกระแส ได้โพสต์ว่า พื้นที่ช่องอานม้า มีการยิงยั่วยุจากฝ่ายกัมพูชา ทั้งปืนกล และเครื่องยิงลูกระเบิด แต่ไทยไม่โต้ตอบ “ยืนยันยังไม่มีการปะทะ” ขอให้ประชาชนเข้าใจ และเชื่อมั่นในสถานการณ์ต้องเป็นไปตามเหตุผลและสภาพแวดล้อม อย่าหลงกล เข้าทางกัมพูชา พร้อมระบุว่า คณะ IOT กัมพูชา ลงพื้นที่ช่องอานม้าบ่ายวันนี้
ขณะที่ พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เผยว่า เวลาประมาณ 12.00-12.30 น. กองทัพบก ได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่ 2 ตรวจพบทหารกัมพูชาใช้อาวุธปืนเล็ก และเครื่องยิงลูกระเบิดยิงเข้ามายังพื้นที่บริเวณช่องอานม้า จ.อุบลราชธานี
โดยปัจจุบัน กองกำลังสุรนารีได้เตรียมพร้อมและสั่งการให้ยิงตอบโต้ตามสถานการณ์
ซึ่งโฆษกกองทัพบกมีข้อสังเกตว่า พื้นที่บริเวณดังกล่าวฝ่ายกัมพูชาได้นำคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว IOT กัมพูชา ลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อยครั้ง จึงคาดว่าการสร้างสถานการณ์ดังกล่าวเป็นการยั่วยุ เพื่อให้ฝ่ายไทยยิงตอบโต้และเข้าโจมตี เพื่อใช้เป็นหลักฐาน แจ้งต่อคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว IOT-กัมพูชา ว่า ฝ่ายไทยได้ละเมิดต่อมาตรการหยุดยิง
ทั้งนี้ ยังไม่ได้รับรายงานการบาดเจ็บ และเสียชีวิตของฝ่ายไทย หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป
