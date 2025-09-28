ผลเลือกตั้ง ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 5 นับแล้ว 31 หน่วย จินณ์ตวรรณ ขึ้นนำ ทิ้งห่างกว่า 500 คะแนน

ผลเลือกตั้ง ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 5 นับแล้ว 31 หน่วย จินณ์ตวรรณ ภท. ขึ้นนำ ทิ้งห่างกว่า 500 คะแนน
เมื่อวันที่ 28 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานผลการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 5 ศรีสะเกษ แทน นายอมรเทพ สมหมาย อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย ที่เสียชีวิตกะทันหัน โดยแต่ละหน่วยเริ่มนับคะแนนทันทีหลังจากปิดหีบในเวลา 17.00 น.
การเลือกตั้งรอบนี้มีผู้สมัคร 2 ราย ประกอบด้วย น.ส.ภูริกา สมหมาย พรรคเพื่อไทย หมายเลข 1 และ น.ส.จินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 2
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษรายงานผลการนับคะแนนแบบเรียลไทม์ (อย่างไม่เป็นทางการ) ณ เวลา 18.24 น. นับไปแล้ว 31 หน่วย จาก 236 หน่วย
พบว่า น.ส.จินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 2 มีคะแนนนำ อยู่ที่ 3,022 คะแนน
ส่วน น.ส.ภูริกา สมหมาย พรรคเพื่อไทย หมายเลข 1 ได้ไปแล้ว 2,468 คะแนน
ณ เวลา 19.00 น. มีการรายงานผลแล้ว 122 หน่วย จาก 236 หน่วย
น.ส.จินณ์ตวรรณ หมายเลข 2 ยังคงนำไปด้วยคะแนน 17,028 คะแนน
ส่วน น.ส.ภูริกา หมายเลข 1 ตามมาด้วยคะแนน 13,508 คะแนน
สำหรับเขต 5 ศรีสะเกษ ครอบคลุมเขตเลือกตั้ง 2 อำเภอ คืออำเภอขุนหาญ และอำเภอภูสิงห์ มีหน่วยเลือกตั้งรวม 236 หน่วย ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 127,134 คน โดยนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระบุว่า คาดว่าน่าจะทราบผลไม่เกินเวลา 20.00 น.
หรือ คลิก เพื่อติดตามการนับคะแนนแบบเรียลไทม์