ผลเลือกตั้ง ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 5 นับแล้ว 95% จินณ์ตวรรณ ทะลุ 4 หมื่นเสียง ทิ้งห่างภูริกา 8.7 พัน

ผลเลือกตั้ง ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 5 นับแล้ว 95% จินณ์ตวรรณ จาก ภท. ทะลุ 4 หมื่นเสียง ทิ้งห่างภูริกา จาก พท.กว่า 8.7 พันคะแนน
เมื่อวันที่ 28 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 5 แทนนายอมรเทพ สมหมาย อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย ที่เสียชีวิตกะทันหัน โดยแต่ละหน่วยเริ่มนับคะแนนทันทีหลังจากปิดหีบในเวลา 17.00 น.
การเลือกตั้งรอบนี้มีผู้สมัคร 2 ราย ประกอบด้วย น.ส.ภูริกา สมหมาย พรรคเพื่อไทย หมายเลข 1 และ น.ส.จินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 2 ทั้งนี้ น.ส.จินณ์ตวรรณ ผู้สมัครจาก ภท. ประกาศชัยชนะไปแล้ว หลังจากมีคะแนนนำ น.ส.ภูริกา มาอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ หยุดรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งไปแล้วเช่นกัน หลังจากนับไปแล้ว 226 หน่วย จาก 236 หน่วย พบว่ามีผู้มาใช้สิทธิ 59.64% แบ่งเป็น บัตรดี 94.21% บัตรเสีย 2.49% ไม่เลือกผู้ใด 3.29%
ผลการนับคะแนน (อย่างไม่เป็นทางการ) ณ เวลา 20.18 น. ดังนี้
หมายเลข 1 น.ส.ภูริกา สมหมาย พรรคเพื่อไทย 31,349 คะแนน
หมายเลข 2 น.ส.จินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล พรรคภูมิใจไทย 40,093 คะแนน