เพื่อไทย น้อมรับความพ่ายแพ้ เลือกตั้งศรีสะเกษ อิ๊งค์ ขอบคุณทุกคะแนน สรุปบทเรียนเก็บชัยชนะครั้งหน้า

เพื่อไทย น้อมรับความพ่ายแพ้ เลือกตั้งศรีสะเกษ เขต 5 อิ๊งค์ ขอบคุณทุกคะแนน พร้อมสรุปบทเรียน เพื่อประสบความสำเร็จในครั้งต่อไป
เมื่อวันที่ 28 กันยายน พรรคเพื่อไทย ออกถ้อยแถลง หลังทราบผลการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 5 (อย่างไม่เป็นทางการ) โดย กกต.ศรีสะเกษ รายงายผลการนับคะแนน ณ เวลา 20.18 น. หลังจากนับไปแล้ว 226 หน่วย จาก 236 หน่วย หรือ 95% โดย น.ส.ภูริกา สมหมาย พรรคเพื่อไทย 31,349 คะแนน พ่ายแพ้ให้กับ น.ส.จินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล พรรคภูมิใจไทย ที่ได้ไป 40,093 คะแนน
พรรคเพื่อไทยระบุว่า ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่พี่น้องประชาชนมอบให้ ในการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ แม้ผลการเลือกตั้งจะไม่เป็นไปตามความคาดหวัง แต่ทุกคะแนนเสียงคือความไว้วางใจ อันมีค่าที่สุดสำหรับพรรคเพื่อไทย พรรคเพื่อไทยจะยังมุ่งมั่นทำงานเพื่อสร้างโอกาสที่ดีขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยต่อไป
ด้าน น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) โพสต์ผ่าน X ด้วยว่า ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียง ทุกความไว้วางใจที่พี่น้องประชาชนมอบให้ แม้ผลการเลือกตั้งจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวัง แต่ทุกเสียงคือกำลังใจสำคัญให้พรรคเพื่อไทยเดินหน้าทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไป
“ขอขอบคุณคุณกุ้งและทีมงานทุกท่านที่ทำงานอย่างเต็มที่ในครั้งนี้ เราจะสรุปบทเรียนจากการเลือกตั้งครั้งนี้ เพื่อประสบความสำเร็จในครั้งต่อไปค่ะ” น.ส.แพทองธารระบุ