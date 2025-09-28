อนุทิน ขอบคุณ ชาวภูสิงห์ ไว้วางใจเลือก จินณ์ตวรรณ ผู้สมัครภูมิใจไทย คว้าชัย ส.ส.ศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 28 กันยายน ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดศรีสะเกษ จัดให้มีการเลือกตั้งซ่อมส.ส.ศรีสะเกษ เขต 5 แทนนายอมรเทพ สมหมาย อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย ที่เสียชีวิตกะทันหัน โดยแต่ละหน่วยเริ่มนับคะแนนทันทีหลังจากปิดหีบในเวลา 17.00 น. ซึ่งผลปรากฎว่า คะแนนอย่างไม่เป็นทางการซึ่งนับไปแล้ว 95% ผลปรากฎว่า หมายเลข 2 น.ส.จินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล พรรคภูมิใจไทย 40,093 คะแนน นำ คว้าตำแหน่งส.ส.ไป ขณะที่คู่แข่งจากพรรคเพื่อไทย หมายเลข 1 น.ส.ภูริกา สมหมาย ได้คะแนน 31,349 คะแนนนั้น
เมื่อเวลา 21.00 น. ที่ รพ.วชิรพยาบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ย่านสามเสน เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าการซ่อมถนนทรุดตัว โดยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับผลการเลือกตั้งซ่อมส.ส.ศรีสะเกษ เขต 5 ว่า ต้องขอขอบคุณชาวอ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ที่ให้ความมั่นใจ และไว้วางใจ ที่ให้โอกาสผู้สมัคร จากพรรคภูมิใจไทย ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งในครั้งนี้ ซึ่งคนที่เป็นผู้แทนฯ จะต้องมีความพร้อมในการรับใช้พี่-น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเขาจะอยู่ได้ไม่ได้ ต้องขึ้นอยู่กับความทุ่มเทที่มีต่อพี่-น้องประชาชน