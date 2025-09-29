สก.กลุ่มอดีตปธ.สภากทม. ทิ้งเพื่อไทย ย้ายซบกล้าธรรม ขาใหญ่ฝั่งธนฯจ่อสมทบ เปิดตัวเร็วๆ นี้

สก.กลุ่มอดีต ปธ.สภา กทม. ทิ้งเพื่อไทย ย้ายซบกล้าธรรม ขาใหญ่ฝั่งธนฯจ่อสมทบ เตรียมเปิดตัว ในเร็วๆ นี้
เมื่อวันที่ 29 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคเพื่อไทยว่า ขณะนี้มีการเคลื่อนไหวของกลุ่ม ส.ก.พรรคเพื่อไทย ที่นำโดย นายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา ส.ก.ลาดกระบัง อดีตประธานสภา กทม. นายนริสสร แสงแก้ว ส.ก.บางเขน นางอนงค์ เพชรทัต ส.ก.ดินแดง นายจิรเสกข์ วัฒนมงคล ส.ก.ธนบุรี และ น.ส.เมธาวี ธารดำรงค์ ส.ก.ปทุมวัน เตรียมย้ายไปรวมตัวกันในกลุ่ม “Bangkok First” สังกัดพรรคกล้าธรรม
โดยขณะนี้ทั้ง 5 คนได้ลาออกจากพรรคเพื่อไทยเป็นที่เรียบร้อย และจะเปิดตัวในเร็วๆ นี้ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มของ ส.ก.ขาใหญ่ฝั่งธนบุรี ที่จะตามไปสมทบอีกหลังการเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อให้คนในกลุ่มตัวเองได้สมัคร ส.ส.ในนามพรรคเพื่อไทยก่อน