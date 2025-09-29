ดร.จอห์น ลาออกเพื่อไทยจริง รับเงื่อนไขไม่เอื้อทำงาน แจงตั้งกลุ่มอิสระ ไม่ได้ซบกล้าธรรม

‘ดร.จอห์น’ แจงไม่ได้ซบ ‘กล้าธรรม’ รับออกมาทำกลุ่มอิสระ เหตุเงื่อนไขใน ‘เพื่อไทย’ ไม่เหมาะทำงาน
เมื่อวันที่ 29 กันยายน นายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา หรือ ดร.จอห์น สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตลาดกระบัง และอดีตประธานสภา กทม. ชี้แจงกระแสข่าวที่บอกว่าตนพา ส.ก. ของพรรคเพื่อไทยย้ายซบพรรคกล้าธรรม ไม่เป็นความจริง ยอมรับว่ามีการพูดคุยกับ ส.ก. อดีต ส.ก. และอดีตผู้สมัคร ส.ก. หลายคนที่มีอุดมการณ์ตรงกันที่ต้องการเห็นกรุงเทพมหานครพัฒนาไปข้างหน้า และคุณภาพชีวิตของคนกรุงอยู่ดีกินดีมากขึ้น ผ่านแนวทางที่ให้ความสำคัญกับการทำงานของ ส.ก. ในแต่ละเขต ไม่ถูกครอบโดยพรรค หรือผู้มีอำนาจคนใดใน กทม. จึงเกิดเป็นกลุ่ม ‘Bangkok First’ กรุงเทพต้องมาก่อน ซึ่งจะเปิดตัวเร็วๆ นี้
“สาเหตุที่ผมลาออกจากพรรคเพื่อไทย เนื่องจากสภาพแวดล้อมในภาค กทม. ของพรรคเพื่อไทยที่ไม่ส่งเสริมให้ผมได้ทำงานเพื่อประชาชนได้อย่างเต็มความสามารถ แต่หลังจากลาออกแล้วก็ไม่ได้ไปสมัครหรือสังกัดพรรคใด แม้กระทั่งพรรคกล้าธรรมตามกระแสข่าวก็ไม่ได้สังกัด เพราะเชื่อว่าการทำการเมืองภาค กทม. ในฐานะกลุ่มอิสระที่รวมเอาคนที่มีอุดมการณ์ร่วมกันสามารถทำงานได้ง่ายและเห็นผลมากกว่า อิสระทางความคิด อิสระทางการตัดสินใจ ไม่ติดอยู่ภายใต้กรอบหรือข้อจำกัดใดๆ เหมือนที่ผ่านมา” นายสุรจิตต์ กล่าว