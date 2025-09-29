สภาวุ่น! วาโย แฉกลไกฮั้วส.ว. ด้าน ส.ว.พี่เมียครม. เดือดท้าลั่น เดี๋ยวเจอกัน เจอโวยกลับข่มขู่ จนปธ.สั่งถอน

เปลี่ยนคู่ฟัด! วุฒิสภาประท้วงวุ่น หลัง ‘วาโย’ แฉ กลไกฮั้ว สว. ขณะที่ ‘ประเทือง’ เดือด ท้าเดี๋ยวเจอกัน จี้ ครม.ทำให้เกิดความมั่นใจ ปฏิบัติตามนโยบายเรื่องนิติรัฐนิติธรรมจริงๆ
เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1 ) เป็นพิเศษ มีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม เพื่อให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญ
จากนั้น เวลา 15.35 น. บรรยากาศในห้องประชุมเกิดความปั่นป่วนขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อ นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) อภิปรายเรื่องกระบวนการฮั้ว ส.ว. โดยมีการลงรายละเอียดพฤติกรรมและขั้นตอนในกระบวนการตั้งแต่การใส่เสื้อเหลือง เนกไทเหลือง การมีโพยเหมือนกันและความผิดปกติของคะแนน ทำให้ส.ว.หลายคน อาทิ นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ และ พล.ต.ท.บุญจันทร์ นวลสาย พากันลุกขึ้นประท้วง ระบุว่า ไม่เกี่ยวข้องกับการอภิปรายนโยบายของรัฐบาล และเป็นเรื่องที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมไม่สมควรนำมาชี้นำ ซึ่ง นายวันมูหะมัดนอร์ วินิจฉัยว่า ไม่ควรไปลงรายละเอียด เพราะเรื่องยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรม ทำให้สส.พรรคปชน. ไม่พอใจ ลุกขึ้นประท้วง อาทิ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. ที่ยืนยันว่าสิ่งที่นพ.วาโยอภิปรายเป็นการพูดถึงนโยบายที่ไม่ปฏิบัติตามหลักนิติรัฐนิติธรรม และยังไม่ได้พาดพิงไปถึงสว.คนไหน แค่บอกว่า สิ่งใดที่นพ.วาโยพาดพิงคือเนกไทเหลือง ใครจะร้อนคอก็แล้วแต่ แต่วันนี้เราต้องเดินหน้าต่อ
ขณะที่ นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล สส.บัญชีรายชื่อ ยืนยันว่า ต้องอภิปรายลงไปในรายละเอียดเพราะเรื่องนี้มีรายละเอียดมาก ท้ายที่สุดนายวันมูหะมัดนอร์ อนุญาตให้นพ.วาโยอภิปรายต่อได้ แต่อย่าลงลึกในรายละเอียดมากเกินไป ไม่เช่นนั้นจะเกิดการประท้วงไม่สิ้นสุด แต่ปรากฎว่า นพ.วาโย ยังอภิปรายลงลึกในรายละเอียดเรื่องกระบวนการฮั้วส.ว. ทำให้สว.ไม่พอใจประท้วงกันอีกรอบ บรรยากาศจึงเริ่มตึงเครียด จน นายประเทือง มนตรี ส.ว. อภิปรายเสียงดังด้วยน้ำเสียงไม่พอใจว่า จะอภิปรายสว.หรือนโยบายรัฐบาล ตอบมา เดี๋ยวได้เจอกัน ทำให้สส.พรรคปชน. รุมประท้วงขอให้นายประเทืองถอนคำพูด ซึ่งนายประเทืองยังไม่ยอมถอนคำพูด บอกว่าจะให้ถอนเรื่องอะไร ทำให้ นายปกรณ์วุฒิ กล่าวว่า จะไม่ถอนพฤติกรรมข่มขู่เพื่อนสมาชิกใช่หรือไม่ ถ้าไม่ถอนก็ให้ประชาชนเป็นคนตัดสิน
นายวันมูหะมัดนอร์ จึงวินิจฉัยให้นายประเทืองถอนคำพูด หากไม่ถอนก็จะไม่อนุญาตให้อยู่ในห้องประชุม นายประเทืองจึงยอมถอนคำพูด และให้นพ.วาโยอภิปรายต่อ โดยเตือนว่า หากยังฝ่าฝืน อภิปรายลงลึกในรายละเอียดก็จะไม่อนุญาตให้พูดอีก เพราะถือว่า ไม่เคารพในสิ่งที่ประธานพูด จะให้โอกาสอีกครั้ง ในที่สุดนพ.วาโยตัดบทสรุปว่า การมีโพยเลือกสว.ไม่ใช่เรื่องผิด หากมาด้วยอุดมการณ์เดียวกัน แต่ถ้ามีผลประโยชน์และการจ้างวานกัน มีเส้นทางการเงินถือเป็นเรื่องผิด เชื่อว่าดีเอสไอมีหลักฐานแล้ว จึงฝากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปดูแลให้เกิดความมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีและครม. จะปฏิบัติตามนโยบายเรื่องนิติรัฐนิติธรรมจริงๆ เพราะตอนนี้เรายังไม่ได้รับคำมั่นสัญญา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ นายประเทือง เป็นอดีตผู้สมัครส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย เป็นพี่ชาย นางนาที รัชกิจประการ ภรรยา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แกนนำพรรคภูมิใจไทย ในพื้นที่ภาคใต้