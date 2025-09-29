อนุทิน ให้ 0 คะแนน ทวี พูดเรื่องเท็จ ย้อนคนถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ แต่มาอภิปรายคนทำงาน

‘อนุทิน’ แจกไข่ ‘หน.พรรคประชาชาติ’ ให้ศูนย์คะแนนอภิปรายนโยบาย ซัดแรง ‘เหมือนตัวอะไรตายมีเห็บกระโดด’ ย้อนถาม คนถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่มีหน้าอะไรมาอภิปรายคนทำงาน จ้องโจมตีแต่ ‘ฮั้วส.ว.’ เย้ย แค่วาทกรรมหวังแอร์ไทม์ ไม่จำให้เปลืองสมอง
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 29 กันยายน ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการอภิปรายในการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาวันแรก ว่า ดี พี่น้องประชาชนจะได้เห็นว่าข้อมูลไหนเป็นข้อมูลจริง อันไหนเป็นเรื่องปรุงแต่งจากการจินตนาการ การมโน หรือการประสงค์ร้ายของฝ่ายค้านบางคน
เมื่อถามถึงการอภิปรายของ นายอดิศร เพียงเกษ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย นายอนุทินระบุว่า ยิ่งมั่วใหญ่เลย คิดอะไรได้ก็พูด แต่แกก็เป็นคนแบบนี้ อาศัยเสียงดังไว้ก่อน แต่ก็ไม่เป็นไร
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า การอภิปรายของ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย ถึงเรื่องนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ว่าเป็นของใครนั้น นายอนุทินถามกลับว่า คุณไม่ได้ฟังหรือ ก็ตอบไปแล้ว แต่ที่ตนตอบเพราะให้เกียรติในฐานะอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และตอนหลังเลือกตั้ง ปี 2566 นพ.ชลน่าน กับตน เป็นคนที่หารือกันในการทำงานด้วยกัน ตนจึงต้องตอบเพื่อเป็นการให้เกียรติ
ส่วนการที่พรรคเพื่อไทยอภิปรายถึงปัญหายาเสพติดและภัยไซเบอร์ ที่มองว่าในคำแถลงนโยบายยังไม่ชัดเจนนั้น นายอนุทินกล่าวว่า เราบอกไปแล้วว่าทุกอย่างไม่จำเป็นต้องอยู่ในคำแถลงนโยบาย การปราบปรามยาเสพติดไม่ใช่นโยบาย แต่คือการปฏิบัติ รัฐบาลก็จะต้องไปเร่งรัดกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และขอให้ไปเข้มข้นที่ตรงนั้น
ผู้สื่อข่าวถามว่า จะต้องมีการปรับแผนรับมือฝ่ายค้านในวันพรุ่งนี้ (30 ก.ย.) หรือไม่ หลังจากที่มีการอภิปรายอย่างดุเดือดในวันนี้ นายอนุทินตอบกลับทันทีว่า ดุเดือดนี่ไม่กลัวเลย แต่กลัวพวกที่นำความเท็จมาอภิปราย แต่เขาก็ซ้ำๆ แบบนี้แหละ ทั้งเรื่อง ส.ว. เรื่องเขากระโดง เรื่องกัญชา ก็พูดซ้ำแล้วซ้ำอีก ทั้งที่มีการแถลงข้อเท็จจริงก็ทำเป็นหูทวนลม เพราะเขาต้องการแค่แอร์ไทม์เท่านั้น
เมื่อถามย้ำว่า ข้อมูลข้อเท็จจริงกับวาทกรรม อันไหนมากกว่ากัน นายอนุทินกล่าวว่า วาทกรรมมากกว่า
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า การอภิปรายของฝ่ายค้านใครบ้างที่พอจะให้คะแนนได้ นายอนุทินระบุว่า บางคนต้องให้คะแนนเต็ม ส่วนคนที่นำเรื่องเท็จมาพูด อย่างหัวหน้าพรรคประชาชาติ อย่างนี้ให้คะแนนไม่ได้ ให้ศูนย์เลยครับ
เมื่อถามว่า วันนี้จะรับมือได้หรือไม่ นายอนุทินระบุว่า ไม่ได้มารบกับใคร แต่มาฟังคำแนะแนวแนะนำที่ดี จะเห็นได้ว่าตนจดอยู่ทุกอย่าง ชี้แจงได้ทุกอย่าง ซึ่งตนก็ตอบเฉพาะคนที่มีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อประโยชน์จริงๆ ตนก็จะตอบ ส่วนพวกที่นำเรื่องไม่มีสาระมาพูด นำเรื่องสร้างวาทกรรมเพื่อดิสเครดิตรัฐบาล ตนก็ป่วยการที่จะตอบ เพราะตอบไปหลายรอบแล้ว อีกทั้งไม่มีหน่วยงานไหนตอบได้ดีเท่าราชการ เพราะแสดงหลักฐานทุกอย่างแล้ว
“คนที่มาอภิปราย กลับเป็นคนที่ถูกสั่งห้ามสั่งการหน่วยงานที่ตนเองดูแลอยู่ และยังจะมีหน้ามาอภิปรายอะไรคนที่ทำงาน เชื่อว่าประชาชนคงแยกแยะได้ ตอนนี้เขาคงทำใจอยู่ ปล่อยให้เขาทำใจนิดหน่อย เดี๋ยวเขาก็สงบสติอารมณ์ได้ เพราะตอนนี้เขาหลุดออกจากการเป็นรัฐมนตรี และไอ้พวกข้อมูลต่างๆ สิ่งที่เขาสั่งการไปมันผิดกฎหมาย ข้อมูลต่างๆ ก็ผิดออกมาหมด เหมือนที่บอก ตัวอะไรตายแล้วเห็บกระโดด” นายอนุทินกล่าว
เมื่อถามย้ำว่า แบ่งได้หรือไม่ว่าใครเป็นฝ่ายค้ำใครเป็นฝ่ายแค้น นายอนุทิน ร้องโอ้ย พี่น้องประชาชนดูออก แยกแยะออก ปล่อยเขาไปไม่เป็นไร อย่างที่ตนยืนยัน ว่าจะตอบเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ข้อมูลที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ตนก็จะไม่ตอบให้รกสมองของประชาชน