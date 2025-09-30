อิ๊งค์ รุดเมนต์ ส.ส.กานต์ ยันชัด ยังอยู่เพื่อไทย เจ้าตัวรับ พ่อลาออก ไปช่วยงานรัฐบาล 

อิ๊งค์ รุดเมนต์ ส.ส.กานต์ ยันชัด ยังอยู่เพื่อไทย เจ้าตัวโพสต์รับ พ่อชูวิทย์ กุ่ย ไปช่วยงานรัฐบาล
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย รุดเมนต์ น.ส.สุดารัตน์ พิทักษ์พรพัลลภ หรือ กานต์ ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย ใต้โพสต์ชี้แจง กรณีที่มีคอมเมนต์ถาโถม หลัง นายชูวิทย์ กุ่ย พิทักษ์พรพัลลภ อดีต ส.ส.อุบลราชธานี บิดา ตัดสินใจปิดตำนาน 30 ปี การเป็นสมาชิก ตั้งแต่พรรคไทยรักไทยลง ด้วยการลาออกจากพรรคเพื่อไทย
โดย น.ส.สุดารัตน์ โพสต์ยืนยันว่า “พ่อกุ่ย เค้าต้องออกไปเพื่อความสบายใจ เพื่อไปทำงาน ในเรื่องที่ถนัด และอยากทำ ส่วนกานต์ เป็นส.ส. เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย หัวใจเพื่อเธอ เหมือนเดิม จ้า” ทำให้ อดีตนายกฯแพทองธาร มาคอมเมนต์ ว่า “ขอบคุณค่ะ น้องกานต์ ไว้ชวนพ่อกลับมาบ้านเด้อ” ใต้โพสต์ดังกล่าว
จากนั้น น.ส.สุดารัตน์ ยังโพสต์ชี้แจงกรณีบิดาลาออกจากพรรคเพื่อไทย ว่า “ถ้าไปร่วมตอนจะจัดตั้งรัฐบาล ค่อยมาว่า มาด่านะคะ ท่านต้องคิดก่อนที่จะแสดงความเห็นค่ะ ถามว่า ไหนเงิน ไหนกล้วย ????? อย่าพูด เอาแต่สนุกปากไม่รู้จักความเป็นจริง
“พ่ออยู่กับพรรคมาตลอด เป็นส.ส. 10 สมัย 30 ปี วันนี้พ่อไม่ได้เป็นส.ส. แต่ท่านชอบทำงาน ซึ่งทางรัฐบาลได้เชิญให้ไปทำงานเรื่องเกษตร เป็นสิ่งที่ท่านถนัด อยากทำ อยากแก้ อยากช่วย ท่านก็ลาออกจากพรรคเพื่อไทย เพื่อความสะบายใจในการทำงาน
“คือ มันต้อง ใจเขา ใจเรา เคารพการตัดสินใจของคนอื่นด้วย ไม่ใช่จะมาด่าๆๆว่าๆๆ เสียๆๆหายๆๆ
“ทิ้งพรรคๆ คืออะไร แล้วที่ผ่านมา พรรคได้ให้ทำอะไรหรือป่าว คือวันนี้ต้องมองความจริง อย่าพูดไปเรื่อยค่ะ
“กานต์ไม่อยากจะพูดมากนะ แต่อย่าพูดกันมาก จนทำให้ต้องพูด ค่ะ”
