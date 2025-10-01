อนุทิน เผย คนละครึ่ง เข้าครม.สัปดาห์หน้า ลงทะเบียนไม่เกินกลางต.ค. จ่อถกครม.ศก.บ่ายวันจันทร์

‘อนุทิน’ เร่งผลักดันนโบบายตามที่แถลง เล็งประชุม ครม.เศรษฐกิจ บ่ายวันจันทร์
เมื่อเวลา 09.35 น. วันที่ 1 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการขับเคลื่อนนโยบายที่จะเร่งดำเนินการนับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.ที่ถือเป็นวันเริ่มวงเงินงบประมาณใหม่อย่างไร และเริ่มตำแหน่งใหม่สำหรับหัวหน้าส่วนราชการที่เพิ่งมีการโยกย้ายว่า นโยบายเป็นไปตามที่รัฐบาลแถลงไป เรื่องการทำงานส่วนใหญ่ตนรู้จักกับหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้บริหารองค์กรที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อยู่แล้ว คงไม่มีปัญหาอะไรเรื่องความต่อเนื่องของการทำงาน
เมื่อถามว่า จะเร่งผลักดันนโยบายอะไรเป็นอย่างแรก นายอนุทินกล่าวว่า ตามที่บอกไว้ เรื่องปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา จะเร่งให้การสนับสนุนในทุกภาคส่วน เมื่อวันที่ 30 ก.ย.พอแถลงนโยบายเสร็จก็ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทันที และได้อนุมัติงบกลางให้กองทัพไปจัดเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ชายแดน
ส่วนจะเป็นการสร้างกำแพงหรือไม่นั้น นายกฯกล่าวว่า ในรายละเอียดพูดไม่ได้ เป็นเรื่องของความมั่นคง แต่เรื่องการสนับสนุนงบประมาณก็เพื่อให้กองทัพได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการปกป้องอธิปไตยของบ้านเมืองในปัญหาเฉพาะหน้าขณะนี้ ซึ่งก็ไม่ได้ล่าช้า และในวันที่ 2 ต.ค.ที่จะมีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) มีหลายวาระ หากประชุมเสร็จแล้วอะไรเปิดเผยได้จะมาเปิดเผยให้ทราบ
นายกฯกล่าวว่า นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม.ยังอนุมัติงบต่างๆ ที่ไปใช้หนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อให้ ธ.ก.ส.มีวงเงินไปให้เกษตรกรเสริมสภาพคล่องต่อไป ลดปัญหาที่เป็นคอขวดกระทุ้งเข้าไปให้เม็ดเงินกระจายออกไปในเรื่องเศรษฐกิจ สำหรับเรื่องการบริหารงานก็เป็นไปตามปกติ มีการมอบหมายให้รองนายกฯและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯมุ่งเน้นลงพื้นที่ในเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบ
เมื่อถามถึงรายละเอียดโครงการคนละครึ่งสำหรับบุคคลธรรมดาจะมีออกมาเมื่อไหร่ นายอนุทินกล่าวว่า ภายในเดือน ต.ค. ซึ่งวันที่ 30 ก.ย. เราได้กันงบประมาณปี 2569 ไว้ใช้สำหรับโครงการนี้อยู่แล้วเพื่อเร่งขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจ เท่าที่ทราบสัปดาห์หน้าหลักการจะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและลงทะเบียนได้ไม่เกินกลางเดือน ต.ค.นี้ ตัวงบประมาณเรากันไว้อยู่แล้ว ซึ่งเป็นงบกลางเราสามารถนำมาใช้ให้ประชาชนเข้าโครงการนี้ได้เลย รวมไปถึงผู้ประกอบการด้วย
เมื่อถามว่า การประชุม ครม.ครั้งต่อไปจะมีอะไรออกมาให้ประชาชนบ้าง นายอนุทินกล่าวว่า จะมีเข้ามาเรื่อยๆ พยายามจะไม่ให้มีวาระจรเข้ามา เมื่อวันที่ 30 ก.ย.มีวาระจรเข้ามา 7 เรื่อง เพราะมีความจำเป็นเนื่องจากผูกพันงบของปี 2568 แต่ถ้าเป็นเรื่องปกติแล้ววาระของคณะรัฐมนตรีจะถูกนำส่งมาตั้งแต่วันพฤหัสบดีเพื่อส่งให้ผู้เกี่ยวข้องกลั่นกรองต่อไป
เมื่อถามว่า ระยะเวลา 4 เดือนจะเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุนได้อย่างไร นายอนุทินกล่าวว่า เรามีความชัดเจนอยู่แล้วในเรื่องของการลงทุน ถ้าผู้ประกอบการมีข้อติดขัดอย่างไรสามารถแจ้งมาที่รัฐบาลได้
เมื่อถามว่า นอกจากการจะเพิ่มวันประชุม ครม.แล้ว ในส่วนของทีมเศรษฐกิจจะมีการประชุมมากขึ้นหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ตั้งใจว่าประชุมทีมรัฐมนตรีเศรษฐกิจช่วงบ่ายวันจันทร์ น่าจะเกิดขึ้นภายใน 2 สัปดาห์ ตอนนี้ให้รัฐมนตรีเข้าไปที่กระทรวง เพราะวันนี้ถือเป็นวันแรกที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มรูปแบบ โดยให้แต่ละท่านไปพบปะข้าราชการมอบนโยบาย จากนั้นจะเชิญประชุมเป็นกลุ่มๆ