ชูวิทย์ กุ่ย เปิดตัวแล้ว ไขก๊อกพท. รับตำแหน่งที่ปรึกษาธรรมนัส ด้าน พรรคกล้าธรรม โพสต์ยินดี
จากกรณีที่ นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ อดีต ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย ได้ทำหนังสือถึงนายทะเบียนสมาชิกพรรคเพื่อไทย เพื่อขอลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทย โดย น.ส.สุดารัตน์ พิทักษ์พรพัลลภ ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย ลูกสาว เผยเหตุผลว่า “ทางรัฐบาลได้เชิญให้ไปทำงานเรื่องเกษตร เป็นสิ่งที่ท่านถนัด อยากทำ อยากแก้ อยากช่วย ท่านก็ลาออกจากพรรคเพื่อไทย เพื่อความสะบายใจ” นั้น
ล่าสุด 1 ตุลาคม 2568 นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ได้เผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “วันนี้ผม ชูวิทย์ กุ่ย มารับตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ท่านธรรมนัส พรหมเผ่า ผมชอบทำงาน ทำงานด้านปสุสัตว์ ด้านเกษตรมาตลอดชีวิต ท่านรัฐมนตรีให้ผมมาช่วยเหลือเกษตรกร ผมรีบรับตำแหน่งนี้เลยครับ ราคาวัวต้องดีขึ้น ราคามันต้องดีขึ้น ราคายางต้องดีขึ้น ราคามันต้องดีขึ้น เพราะเรากล้าธรรม”
ด้าน เพจ พรรคกล้าธรรม ได้โพสต์ “ขอแสดงความยินดีกับ นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยงานด้านปศุสัตว์และเกษตรกร”
