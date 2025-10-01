ประเสริฐ จี้รมว.ดีอี เร่งเอาผิด ปมสินบน 40 ล้าน แลกไม่จับแก๊งคอล อัดอย่าทำตัวเป็นรมต.ต้นทุนต่ำ

‘ประเสริฐ’ จี้ รมว.ดีอีป้ายแดง เร่งเอาคนผิดมาลงโทษโดยเร็ว ปม 40 ล้าน แลกไม่จับแก๊งคอล ตอกอย่าดีแต่พูด เป็น รมต.ต้นทุนต่ำ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม นายประเสริฐ จันทรรวงทอง แกนนำพรรคเพื่อไทย ในฐานะอดีต รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯมา 2 ปี ไม่เคยมีผู้ใดมาเสนอผลประโยชน์ เพื่อไม่ให้จับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์ และเว็บไซต์ จนทำให้มูลค่าความเสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ลดลงกว่าครึ่ง และทำให้ทางกระทรวงดิจิทัลฯได้รับรางวัลชนะเลิศ WSIS Prizes 2025 จากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ในโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์
ผมแปลกใจที่รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลฯคนใหม่ ยังไม่ทันได้ทำหน้าที่ แต่มีคนมาเสนอมอบเงินผลประโยชน์ถึงเดือนละ 40 ล้านบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย ผมเข้าใจว่าที่เขากล้าเสนอเรื่องผิดกฎหมายเช่นนี้ อาจเป็นเพราะภาพลักษณ์ของท่านที่ทำให้เหล่ามิจฉาชีพเข้าใจได้ว่ามีช่องทางในการพูดคุยเรื่องดังกล่าว
เมื่อท่านยืนยันว่า “จะทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย” ผมจึงขอแนะนำให้เร่งดำเนินการหาตัวผู้กระทำความผิดมารับโทษโดยเร็ว
“อย่าดีแต่พูด อย่าทำตัวเป็นรัฐมนตรีต้นทุนต่ำ”