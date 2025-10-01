นิพิฏฐ์ ชี้ความผิดสำเร็จแล้ว สินบน 40 ล้าน เสนอให้ไชยชนก แนะบวรศักดิ์ สอบสวน
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตส.ส.พัทลุง หลายสมัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ถึงกรณีที่ นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ระบุว่ามีผู้ติดต่อเสนอเงินให้เดือนละ 40 ล้านบาท เพื่อไม่ให้จับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์ และเว็บไซต์หลอกลวงว่า ให้สินบนเจ้าพนักงาน ความผิดสำเร็จแล้ว
ผมอ่านข่าว นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) แถลงในรัฐสภาว่า มีผู้เสนอเงินให้ท่านเดือนละ 40 ล้านบาท แลกกับการไม่จับแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์
ผมว่า ผู้เสนอเงินให้ท่านรัฐมนตรี มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 144 แล้ว
เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญควรที่ป.ป.ช.ควรจะได้เข้าไปดำเนินการไต่สวนหาข้อเท็จจริง
แต่นั่นแหละองค์กรอิสระทั้งหลาย มีข้อระแวงสงสัยว่า บัดนี้ อยู่ในการควบคุมของพรรคการเมืองบางพรรคไปแล้ว จึงยากที่เราจะเห็นความสุจริตในบ้านเมือง
เรามาลองทายกันดูว่าป.ป.ช.จะไต่สวนเรื่องนี้หรือไม่ สำหรับผมมีคำตอบในใจแล้ว
นายนิพิฏฐ์ ยังโพสต์ด้วยว่า “งานแรก ของอ.บวรศักดิ์ รองนายกฯที่กำกับดูแลงานด้านกฎหมาย คือควรจะสอบสวนเรื่องมีผู้เสนอสินบนให้รัฐมนตรี ไชยชนก ชิดชอบ เดือนละ 40 ล้านบาท”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง