ปลัดแคท ประเดิมภารกิจแรก เรียกเสียงปรบมือ ผญบ.-กำนัน ทั้งศรีสะเกษ สนั่นห้องประชุม

ปลัดแคท ประเดิมงานแรก โชว์ลูกคอร้องเพลง ต่อหน้าผญบ.-กำนัน ทั้งศรีสะเกษ เสียงปรบมือสนั่น
ปลัดแคท – วานนี้ 2 ตุลาคม ร.ต.อ.อาทิติยา เบ็ญจะปัก หรือ ผู้กองแคท เดินทางมารายงานตัว กับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หลังมีคำสั่งย้ายมาปฏิบัติราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ หลังเจ้าตัวประกาศยื่นหนังสือลาออกราชการ ตามที่มีการนำเสนอข่าวไปน้น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันเดียวกัน ร.ต.อ.อาทิติยา ได้เข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ กับ นายกันวลินทร์ เมืองแก้ว นายอำเภอศรีสะเกษแล้ว
ขณะที่ช่วงบ่าย ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ นางณัฐพร ส่งสุข ปลัดอำเภอ และ นางสาวชลธิชา พูลทวี ปลัดอำเภอ เพื่อจัดเตรียมสถานที่เตรียมความพร้อมในการประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
โอกาสนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมเปิดเผยบรรยากาศการประชุมประจำเดือน ซึ่งเป็นการพบปะข้าราชการครั้งแรกของ ปลัดแคท ในพื้นที่ศรีสะเกษ โดยช่วงหนึ่งปลัดสาวได้โชว์ความสามารถ ร้องเพลงอมตะอย่าง “สาวนาสั่งแฟน” ของตำนานนักร้องลูงทุ่งชื่อดังตลอดกาล อย่าง พุ่มพวง ดวงจันทร์ ด้วย
