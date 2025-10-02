ปลัดแคท รายงานตัวศรีสะเกษ เปิดใจครั้งแรก หลังยื่นลาออก ผู้ว่าฯแนะเมืองน่าอยู่ ให้เปิดใจทำงาน

ปลัดแคท รายงานตัวผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ หลังยื่นลาออกจากราชการ เปิดใจสั้น ๆ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ ผู้ว่าฯ แนะ เมืองน่าอยู่ ให้ลองเปิดใจ
ปลัดแคท – จากกรณี ร.ต.อ.หญิงอาทิติยา เบ็ญจะปัก หรือผู้กองแคท ที่ก่อนหน้านี้ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ปลัดอำเภอเมืองศรีสะเกษ” จากนั้นมีการขอตัวไปช่วยราชการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แต่ปรากฏว่ากรมการปกครองไม่อนุมัติ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคม และล่าสุดได้มีข่าวออกมาว่า ผู้กองแคท อาทิติยา ได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครอง เพื่อขอลาออกจากราชการแล้ว ตามที่มีการนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนั้น
ล่าสุด วันที่ 2 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร.ต.อ.หญิงอาทิติยา เบ็ญจะปัก หรือผู้กองแคท มาในชุดข้าราชการ เดินทางเข้ามารายงานตัว กับ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ที่ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งการเดินทางย้ายมาปฏิบัติราชการในวันนี้ มาในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) โดยในเบื้องต้น ตามหนังสือได้มีคำสั่งให้ปฏิบัติราชการ ที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ
หลังจากรายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ แล้วเสร็จ สื่อมวลชนพยายามขอสัมภาษณ์ ร.ต.อ.หญิงอาทิติยา แต่เจ้าตัวไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ โดยมีชายฉกรรจ์สองคนปฏิเสธที่จะให้สื่อมวลชนบันทึกภาพ
ซึ่ง ร.ต.อ.หญิงอาทิติยา ได้ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนเพียงเล็กน้อย ว่า วันนี้มารายงานตัวและพร้อมปฏิบัติหน้าที่ ส่วนหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครอง ที่ตนยื่นขอลาออกไปนั้น ก็แล้วแต่ตามที่ผู้บังคับบัญชาจะพิจารณา ซึ่งท่านผู้ว่าฯ แนะนำว่าเมืองศรีสะเกษน่าอยู่ อยากให้ลองเปิดใจดู ส่วนเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ก็แล้วแต่ผู้บังคับบัญชาว่าจะให้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนใดต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า บรรยากาศที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ได้เตรียมโต๊ะทำงานไว้สำหรับ ร.ต.อ.หญิงอาทิติยาแล้วเรียบร้อย แต่ยังคงอยู่ในสถานะ “รอเจ้าตัวเข้ามาปฏิบัติหน้าที่จริง” เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองบางรายเผยว่า ได้รับแจ้งเพียงให้เตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่เท่านั้น ยังไม่ได้มีการชี้แจงบทบาทหน้าที่หรืองานที่จะมอบหมายอย่างเป็นทางการ