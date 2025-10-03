นายกฯ ลั่น สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็น ปลุกใจกำลังพล ต้องชนะเท่านั้น รับปากจะพากลับบ้านให้เร็วที่สุด นำอธิปไตยไปฝากคนไทย
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม จากกรณีที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย พร้อมด้วย พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของไทย พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และพล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางไปตรวจภูมิประเทศ และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล ที่ฐานปฏิบัติการสามแยก กองพันทหารราบที่ 21 หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 กองกำลังสุรนารี อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับกำลังพลในพื้นที่นั้น
ทั้งนี่นายกฯ ยังได้ให้โอวาทกับกำลังพลว่า พร้อมให้การสนับสนุนภารกิจ ให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และจะสนับสนุนในทุกเรื่องที่ทำให้ชีวิตของพวกท่าน และประชาชนคนไทยมีความปลอดภัย ซึ่งตนได้หารืออย่างใกล้ชิดกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมทั้งผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก โดยหวังว่าความใกล้ชิดและสัมพันธภาพที่เรามีต่อกัน เป็นประโยชน์สูงสุดให้กับภารกิจของพวกท่าน และพวกท่านต้องได้รับชัยชนะเท่านั้น ทหารไทยเราสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นอยู่แล้ว และมีไม่กี่คนที่จะได้รับเกียรติยศอันสูงสุด ที่จะปกป้องผืนแผ่นดินไทย ในชั่วชีวิตนี้ ตนก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วม ในการทำให้ภารกิจของพวกท่านได้รับความสำเร็จ
“ต้องสำเร็จเท่านั้น ผมไม่เคยมีความคิดหรือเพื่อสำหรับความพ่ายแพ้ ของกองทัพไทย ผมจะทำทุกอย่างเท่าที่ความสามารถนี้ เพื่อให้พวกท่านได้กลับบ้านโดยเร็ว และนำพาชัยชนะอธิปไตยไทยของเราไปฝากประชาชน ” นายอนุทิน กล่าว