คุณหญิงสุพัตรา กลับปชป.แล้ว ขั้วมาร์ค จ่อเชิญ อำนวย-ไตรรงค์ สุวรรณคีรี คืนถ้ำอีก 

คุณหญิงสุพัตรา กลับปชป.แล้ว ด้าน ‘นิพิฏฐ์’ อาสาไปเชิญ อำนวย-ไตรรงค์ สุวรรณคีรี คืนถ้ำอีก
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2568 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตส.ส.พัทลุง อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้เผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวหลังกลับมาเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อใช้สิทธิเลือก คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นหัวหน้าพรรค ในวันที่ 18 ตุลาคม 2568 โดยระบุว่า ประชาธิปัตย์คืนถิ่น
คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ อดีตรัฐมนตรี และ อดีตส.ส.นครศรีธรรมราช คืนถ้ำกลับสู่พรรคประชาธิปัตย์แล้ว
ผมจะไปเชิญ ท่านอำนวย สุวรรณคีรี และ ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี ให้คืนถ้ำกลับประชาธิปัตย์ต่อไป
ท่านเหล่านี้ คือผู้อาวุโสที่ในอดีต เคยสร้างพรรคประสบความสำเร็จมาแล้ว
มิใช่ให้ท่านเหล่านี้ มาเป็นผู้นำ แต่ให้ท่านมาให้กำลังใจ และ สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ รับหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ ในการรักษาชาติบ้านเมืองต่อไป
ที่สำคัญผู้นำของพรรคในอดีตเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
พรรคการเมืองต้องเป็นที่รวมของคนทุกรุ่น ทั้งรุ่นเก่า รุ่นกลาง และ รุ่นใหม่
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง