สรวงศ์ รับไม่ได้ศักดิ์ดา โวชนะเลือกซ่อม ทั้งที่ต้นเหตุ ทำเปลืองภาษี เพราะตัวเอง อยากเป็นรมต.

เลขาฯพท. รับไม่ได้ศักดิ์ดา ดูถูกปชช. ย้อนเมืองกาญจน์ ต้องเลือกซ่อม สนองตัวเอง อยากเป็นรมต.
จากกรณีที่ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีต ส.ส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย ที่ได้ลาออกไปรับตำแหน่งในรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล พรรคภูมิใจไทย โดยมั่นใจว่า น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นบุตรสาว จะชนะพรรคเพื่อไทย สังกัดเก่าล้านเปอร์เซ็นต์ นั้น
ล่าสุด วันที่ 4 ตุลาคม 2468 นายสรวงศ์ เทียนทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ได้โพสต์แดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงคำให้สัมภาษณ์ดังกล่าวของนายศักดิ์ดา ว่า “เห็นโพสต์นี้แล้วรู้สึกเหมือนเหยียบหน้าประชาชนยังไงไม่ทราบ การที่ต้องเอาภาษีของพี่น้องประชาชนมาจัดการเลือกตั้งซ่อม กาญจนบุรี เขต 4 เพราะคนๆเดียวที่ลาออกไปเป็นรัฐมนตรีในส่วนตัวแล้วคิดว่า เป็นการดูถูกประชาชนที่เลือกมาแล้วยิ่งมาเห็นโพสต์แบบนี้รู้สึกว่าพี่น้องประชาชนกาญจนบุรี เขต 4 ควรสั่งสอนคนๆนี้ให้รู้ว่าเสียงของพี่น้องประชาชนไม่ใช่ของเล่น ที่ใครจะมาดูถูกกันได้แบบนี้ #เลือกตั้งซ่อมกาญจนบุรีเขตสี่”
