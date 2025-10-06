วิปรบ.โยนถามวิปวุฒิฯ ประสานงานผิดพลาดหรือไม่ หลังโวยไม่มีรมต.มาตอบกระทู้สักคน

‘วิปรัฐบาล’ โยนถาม ‘วิปวุฒิสภา’ หลัง ‘รัฐมนตรี’ ไม่เข้าตอบกระทู้ บอกประสานงานผิดพลาดหรือไม่
เมื่อเวลา 13.25 น. วันที่ 6 ตุลาคม ที่รัฐสภา น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย ส.ส.อุบลราชธานี พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลในสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการตอบกระทู้ของรัฐมนตรีต่อวุฒิสภาว่า เมื่อวันที่ 2 ตุลาคมที่ผ่านมา ฝั่งสภา ทุกกระทู้มีรัฐมนตรีตอบ ไม่ว่าจะเป็นในสภาใหญ่ หรือกระทู้แยกเฉพาะ ซึ่งเราได้รับการประสานล่วงหน้าพอสมควร เช่น กระทู้เรื่องถนนยุบ ที่จริงๆ เป็นกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แต่นายกรัฐมนตรีก็มาตอบด้วยตนเอง แต่ประเด็นวันนี้ที่รัฐมนตรีไม่ได้มาตอบวุฒิสภาก็ต้องไปถามทางวิปวุฒิสภาว่าเกิดอะไรขึ้น
“มีการประสานงานอะไรผิดพลาดหรือไม่ เพราะหากเป็นกระทู้ถามทั่วไป ทาง ส.ส.มีการประสานงานล่วงหน้าเป็นสัปดาห์ เนื่องจากเราทราบวาระ แต่หากเป็นกระทู้สด เราก็พยายามขอไปว่าอย่างไรก็ตามขอให้มีรัฐมนตรีมาตอบ ซึ่งเห็นได้ชัดว่าที่ผ่านมามีการตอบทุกคําถาม” น.ส.แนนกล่าว