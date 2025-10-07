สมคิด ยันยังอยู่เพื่อไทย จ่อส่งลูกชายชิงส.ส.เขต ตัวเองลงปาร์ตี้ลิสต์ ไม่ติดใจ ชูวิทย์ กุ่ย แยกทาง

‘สมคิด’ ยันยังอยู่ ‘เพื่อไทย’ บอกไม่เคยพูดจะย้ายพรรค แย้มให้ลูกชายลงเขต ส่วนตนลงปาร์ตี้ลิสต์ ลั่นพรรคไม่กลัวเรื่องกระแส เหตุยังมีแฟนอยู่ คนจะเลือกยังไงก็เลือก
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 7 ตุลาคม พรรคเพื่อไทย (พท.) นายสมคิด เชื้อคง อดีต ส.ส.อุบลราชธานี พรรค พท. ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมเลือกตั้งว่า ที่ จ.อุบลราชธานี มีว่าที่ผู้สมัครมาร่วมงาน มีทั้งคนใหม่และคนเก่า ซึ่งเข้าใจว่า ส.ส.ของ จ.อุบลราชธานี จะเป็นคนเดิมทั้งหมด และยังมีบางเขตที่พูดคุยกันอยู่ แต่ไม่น่ามีปัญหา
เมื่อถามว่า มีปัญหาหนักใจในการหาเสียงในพื้นที่ชายแดน นายสมคิดกล่าวว่า ลูกชายตนลงพื้นที่เยอะ ซึ่งสถานการณ์ชายแดนโดยเฉพาะที่ช่องบก อ.น้ำยืน อ.น้ำขุ่น เมื่อวันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา ตนก็ได้โวยวายกรณีเงินเยียวยาที่รัฐบาลชุดที่แล้วให้มา แต่ปรากฏว่าจังหวัดอื่น เช่น จ.สุรินทร์ จ.ศรีสะเกษ ได้งบทำบังเกอร์หมด แต่ จ.อุบลราชธานี ที่มีพื้นที่สำคัญอย่างช่องบก ไม่ได้สัญญาจ้างสักอัน มองว่าผู้ที่รักษาการผู้ว่าราชการหรือใครก็ไม่ทราบทำเช่นนี้ไม่ถูก และอยากให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ไปดู เพราะตนไม่ได้มองว่าเป็นฝ่ายไหน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ต้องดู
“จึงขอฝากไปถึงนายกรัฐมนตรีว่าวันนี้พี่น้อง อ.น้ำยืน น้ำขุ่น จะกลายเป็นลูกเมียน้อย ผมได้พูดกับผู้ว่าฯคนใหม่แล้วว่างบประมาณเก่าได้ตกไป เนื่องจากเป็นงบประมาณปี 2568 แต่สามารถทำได้ใหม่โดยใช้งบกลาง” นายสมคิดกล่าว
เมื่อถามว่า ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่ากลุ่มของนายสมคิดจะย้ายออกจากพรรค พท. วันนี้ถือเป็นการย้ำจุดยืนหรือไม่ นายสมคิดกล่าวว่า วันนี้ยืนอยู่ตรงนี้ ยืนยันว่าไม่มี ส่วนมากเป็นกระแสข่าว วันนี้ตนมาเพื่อยืนยันว่าพรรค พท.ที่ จ.อุบลราชธานี ยังเหนียวแน่น ไม่มีปัญหา แม้ว่าจะมีนายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ลาออกจากสมาชิกพรรค ซึ่งท่านถึงทางแยกแล้วเลี้ยวซ้ายไปก่อน แต่ก็ถือว่าไม่เป็นอะไร เพราะยังถือว่าเราเป็นเพื่อนและพรรคพวกกัน ซึ่งคนทำงานการเมืองพรรค พท.ก็ยังคงที่
ถามย้ำว่า เพราะเหตุใดก่อนหน้านี้จึงมีกระแสข่าวเช่นนี้ นายสมคิดกล่าวว่า คนอื่นพูด ตนไม่ได้พูด ตนไม่เคยพูดว่าจะย้ายพรรค และผู้ใหญ่ก็ทราบ ซึ่งตนได้ให้ลูกชายของตนลง ส.ส.เขต ส่วนตนจะลงบัญชีรายชื่อ
เมื่อถามว่า ได้พูดคุยกับกลุ่มอีสานใต้ด้วยหรือไม่ นายสมคิดกล่าวว่า คุยเฉพาะ จ.อำนาจเจริญ ไม่มีปัญหาอะไร และเชื่อว่าพรรค พท.จะส่งผู้สมัครครบทุกเขต อีกทั้งบางเขตก็มีผู้สมัครเกินด้วยซ้ำ แต่ยังต้องรอพรรคตัดสินใจ เลือกบุคคลที่ประชาชนต้องการมากที่สุด
เมื่อถามว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์ชายแดนจะทำให้การหาเสียงลำบากมากขึ้นหรือไม่ นายสมคิดกล่าวว่า หาเสียงยากขึ้นทุกพรรค แต่อย่างน้อยเราก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าพรรค พท.ไม่ได้ขายชาติอย่างที่เขาว่า สิ่งที่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พูดไป อาจจะพลั้งบ้าง แต่ความตั้งใจจริงๆ ของ น.ส.แพทองธารไม่มีขายชาติ ซึ่งวันนี้พิสูจน์แล้วว่าเวลาทำงานจริงมันคือเรื่องหนึ่ง วาทกรรมก็อีกเรื่อง แต่ยืนยันว่าพรรค พท.ไม่กลัวกระแส เพราะยังมีแฟนอยู่ เพราะคนที่เลือก พท.ยังไงก็เลือก คนที่ไม่เลือกยังไงก็ไม่เลือกเป็นเรื่องปกติ