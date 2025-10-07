จับตาพี่น้อง ‘ปัทมะ’ นพดล ยันยังอยู่เพื่อไทย เผยเคารพการตัดสินใจ โกศล หากย้ายพรรค

‘นพดล’ ย้ำยังอยู่ พท. ส่วนน้องชาย ‘โกศล’ หากย้ายพรรคถือเป็นสิทธิ
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม นายนพดล ปัทมะ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกระแสข่าวว่าตนรวมทั้งนายโกศล ปัทมะ ส.ส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย จะย้ายไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทยว่า ส่วนตัวยังอยู่กับพรรคเพื่อไทย เพราะตอนนี้ยังเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยอยู่ เดิมทีก็จะมาร่วมงานเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.กับพรรคเพื่อไทย แต่ตนติดภารกิจอยู่ที่ จ.สุพรรณบุรี เลยไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้
นายนพดลเผยว่า ในส่วนของนายโกศลนั้น ตนกับน้องชายเป็นคนละคนกัน หากเขาจะย้ายไปพรรคอื่นก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเขา