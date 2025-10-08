สมชัย ชมสปิริตอิ๊งค์ พาพท.สู้ต่อ แม้อดนั่งแคนดิเดตนายกฯ ตลกสุริยะตั้งเป้า 200 ส.ส. ตัวเลขเกินจริง

สมชัย ชมสปิริต ‘อิ๊งค์’ พาเพื่อไทยสู้ต่อ แม้ตัวเองอดนั่งแคนดิเดตนายกฯ กังขายังไม่เปิดตัวใคร จะจูงใจคนมาเลือกได้หรือ ตลก ‘สุริยะ’ ตั้งเป้ากวาด ส.ส. 200 คน ตัวเลขเกินจริง
จากกรณีพรรคเพื่อไทยจัดกิจกรรมเปิดตัวผู้เสนอตัวสมัครเป็น ส.ส.พรรคเพื่อไทย จำนวน 185 คน โดย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรค มอบหมายให้ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นผู้อำนวยการเลือกตั้ง สู้ศึกเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น พร้อมตั้งเป้า ส.ส.เพื่อไทย จะได้ไม่น้อยกว่า 200 คน บวกลบ 10%
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระบุทางเฟซบุ๊ก ปั่นไปไหน-สมชัย ศรีสุทธิยากร ถึงกิจกรรมดังกล่าวว่า ยกเครื่องพรรคเพื่อไทย ชมแพทองธาร ตำหนิทีมงาน
การจัด event ยกเครื่องพรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568 เป็นการพยายามให้เห็นว่า พรรคเพื่อไทยกำลังพยายามกอบกู้ขาลงของตัวเอง ห้ามเลือดให้หยุดไหลออก และสร้างความหวังแก่เลือดใหม่ที่จะไหลเข้า
แต่สิ่งที่เป็นข้อสังเกตจากการจัดงานดังกล่าว คือ คุณแพทองธารทำได้ดีเมื่อเป็นตัวของตัวเอง แต่พอเข้าสคริปต์กลับมีแต่ตรรกะที่เอาตัวไม่รอด
- เพื่อไทย เปิดตัว 185 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. อิ๊งค์ ปลุกใจสู้ศึกเลือกตั้ง มอบ สุริยะ นั่งผอ.เลือกตั้ง
- สุริยะ มั่นใจพท.กระแสพุ่ง สวนทางปชน.วูบหนัก เหตุโหวตอนุทิน ตั้งเป้า 200 เก้าอี้
1.การพูดในช่วงต้นและท้ายของเธอ ดูเป็นธรรมชาติและจริงใจ สะท้อนถึงการไม่ยอมแพ้และสร้างกำลังใจให้กับคนในพรรคว่าจะไม่ทิ้งกัน แม้ว่าตัวเองอยาก แต่ไม่สามารถเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคได้อีก
2.ส่วนที่เป็นสคริปต์ มีจุดอ่อนมากมาย ตัวอย่างได้แก่ การปรับโครงสร้างต่างๆ ของพรรคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การมีสำนักดูแลกิจการสภา ก็มีคำถามใหญ่ๆ ว่าที่ขาดประชุมกันโครมๆ เหลือไม่ถึง 20% จนสภาล่มบ่อยๆ แม้แต่ กม.ที่พรรคตัวเองเองเสนอก็ยังปล่อยให้ล่ม จะเป็นความหวังได้หรือไม่
3.การกล่าวอ้างว่าเป็นรัฐบาลสองปี ทำงานไม่ได้ เพราะระบบราชการไม่ตอบสนอง จากนี้มีประสบการณ์แล้ว ถ้าเป็นรัฐบาลใหม่จะทำได้ดี สคริปต์แบบนี้หลอกเด็กยังไม่ได้
4.การยังไม่สามารถเปิดตัวแคนดิเดตนายกฯ 3 คนได้ ยังเป็นเครื่องหมายคำถามว่าจะมีอะไรที่จะนำมาชักจูงให้คนเลือก ในขณะที่การเปิดตัวผูัสมัครเขต 185 คน เป็นคนที่ยังเป็นบ้านใหญ่และคนที่มีชื่อเสียงไม่น่าจะเกิน 30 คน เท่ากับที่เหลือต้องอาศัยกระแสพรรค ที่ปัจจุบันอ่อนแรงและเป็นลบ
5.การปล่อยให้คุณสุริยะมาพูดตอนท้ายว่า เลือกตั้งคราวหน้าจะได้ ส.ส.จำนวน 200 +/- ไม่ได้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นที่มากขึ้น เพราะทุกคนประเมินว่า 50-70 คือตัวเลขที่เป็นไปได้ จากการมีบัญชีรายชื่อ 15 และเขตไม่เกิน 55 การพูดตัวเลขที่เกินจริงจึงเป็นเรื่องตลก มากกว่า สร้างความหวังกำลังใจ
ชมคุณแพทองธารที่ยังมีสปิริตสู้ทางการเมือง แม้ว่าปัจจุบันตัวเธอไปต่อไม่ได้แล้ว แต่หนักใจกับทีมงานที่จะหาประเด็นพูดให้คนกลับมาเชื่อมั่น หรือมันหาไม่ได้จริงๆ