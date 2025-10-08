อนุทิน โยนถาม ‘ไชยชนก’ ปมส่วยเว็บพนัน 40 ล้าน ลั่นภูมิใจไทยไม่มีนโยบายรับสินบน

‘อนุทิน’ โยนถาม ‘ไชยชนก’ ปมส่วยเว็บพนัน 40 ล้าน บอกไม่เจอหน้าหลายวัน เห็นเจ้าตัวยุ่ง รับมือภัยพิบัติ มั่นใจ ‘พรรคภูมิใจไทย’ ไม่มีนโยบายรับสินบน
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 8 ตุลาคมที่ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แจ้งความต่อตำรวจสอบสนกลาง จากการที่มีผู้เสนอเงินสินบนจำนวน 40 ล้านบาทว่า ให้ไปถามนายไชยชนกเอง ตนไม่ได้พบกันมา 2-3 วันแล้ว เพราะนายไชยชนกติดภารกิจในการทำระบบเตือนภัย ส่วนวานนี้ (7 ต.ค.) ตนก็ไม่ได้เข้าประชุมกรรมการบริหารพรรค เพราะติดภารกิจต่างจังหวัด
ผู้สื่อข่าวถามว่า พรรคมีนโยบายการตรวจสอบการรับสินบนจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือไม่ นายอนุทินย้ำว่า ต้องไม่มี เรื่องรับสินบนต้องไม่มีอะไรทั้งนั้น