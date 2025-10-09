บิ๊กเล็ก ลงพื้นที่ชายแดนใต้ หลังเหตุปล้นทอง หนุน แม่ทัพภาค4 เพิ่มมาตรการซีลชายแดน

บิ๊กเล็ก ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ หลังเหตุปล้นทอง หนุน แม่ทัพภาค4 เพิ่มมาตรการซีลชายแดน
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม กล่าวภายหลังลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า ในวันนี้มาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ พล.ท.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 ที่มารับตำแหน่งใหม่ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่ามีส่วนใดที่กระทรวงกลาโหม จะสนับสนุนได้บ้าง โดยก่อนที่จะลงพื้นที่ ตนได้เข้าพบนายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ท่านก็ฝากความห่วงใย และกำชับให้ช่วยดูแลงานด้านความมั่นคง ซึ่งตนได้เน้นย้ำภารกิจในการรักษาความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนมาเป็นอันดับหนึ่ง ขอให้เจ้าที่ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองร่วมกันบูรณาการการทำงาน
ส่วนกรณีแผนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) ที่จะมีการผ่องถ่ายให้กองกำลังในพื้นที่ดูแลจะต้องมีการทบทวนหรือไม่นั้น มีการเน้นย้ำว่าให้มีการเตรียมการในการส่งมอบให้กับฝ่ายปกครอง พร้อมประเมินผลเป็นระยะ ในส่วนที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเราก็ต้องแก้ไข รวมถึงการปรับกลยุทธ์ ซึ่งปัจจุบันผู้บัญชาการทหารบกได้ส่งกำลังจากกองทัพภาคที่ 1 ลงพื้นที่มาสนับสนุน ซึ่งตามแผนหากจะมีการส่งมอบได้ก็จะดำเนินการ แต่หากส่งมอบไม่ได้ก็ต้องปรับแผน
สำหรับเหตุการณ์ ปล้นทองและการติดตามของกลางกลับมานั้น ต้องมีการประสานกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมทั้งทบทวนนโยบายตามแนวชายแดน แต่ในเรื่องรายละเอียดขอให้เป็นฝ่ายตำรวจ ซึ่งตนเห็นด้วยกับแม่ทัพภาค 4 ที่จะเพิ่มมาตรการซีลชายแดน โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี ประกอบกับการใช้กำลังสกัดกั้นการหลบหนีข้ามแดน โดยเพิ่มความเข้มข้นให้มากขึ้น ในส่วนเรื่องคดีขอให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
“อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนมั่นใจแม้จะอยู่ในห้วงการปรับเปลี่ยนกำลังซึ่งในการโยกย้าย ก็เป็นในระดับผู้บังคับบัญชา เพียงไม่กี่คน ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อการปฎิบัติของกำลังในระดับพื้นที่ ก็ยังคงอยู่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไร” รมว.กลาโหม กล่าว
อ่าน : รมว.กลาโหม ลงใต้ตรวจเยี่ยม กอ.รมน.ภาค 4 สน. ย้ำเดินหน้าบูรณาการสร้างความสงบสุขใน จชต.
