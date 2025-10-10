นายกฯ ยันแค่สะดุด ไม่เกี่ยวขาอ่อน โชคดีปลัดมท.คว้าทัน ไม่งั้นเจ็บ เหมือนล้มตอนวิ่งตามอิ๊งค์ 

ขายังแข็ง “นายกฯ”ลั่น ไม่เจ็บ หลังจับกบ สะดุดลงฮ. ยันขายังไม่อ่อน
เมื่อเวลา 17.20 น.วันที่ 10 ตุลาคม 2568 ที่ จ.ชัยนาท นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีเกิดอุบัติเหตุสะดุดล้มช่วงก้าวลงบันไดเฮลิคอปเตอร์ ระหว่างลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมที่ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร โดยยิ้มและกล่าวย้อนว่า เป็นห่วงหรือสมน้ำหน้า
เมื่อถามว่าทำงานหนักเกินไปหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ไม่เกี่ยว ขายังไม่อ่อน สะดุดตรงเฮลิคอปเตอร์มันมีง่ามและปลัดกระทรวงมหาดไทยก็คว้าไว้ทัน เมื่อถามย้ำว่าไม่เจ็บใช่หรือไม่ นายกฯกล่าวว่า ไม่เจ็บ ตอนที่ตนล้มที่วัดพระแก้วที่วิ่งตาม น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ อันนั้นนิ้วหักเลย
