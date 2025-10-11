ย้อนโพสต์การเมือง ล่าสุด ของ แอ๊ด คาราบาว ก่อนประกาศ ต่อไปเลิกยุ่งแล้ว

ย้อนโพสต์ ‘การเมือง’ ล่าสุด ของ แอ๊ด คาราบาว ก่อนประกาศ ต่อไปเลิกยุ่งแล้ว
จากกรณี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม นายยืนยง โอภากุล หรือ แอ๊ด คาราบาว ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชื่อดัง และศิลปินแห่งชาติ ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า “ผมพลาดไปแล้วที่ไปโพสต์เรื่องการเมือง ขอลงโทษตัวเองลบโพสต์ และเลิกโพสต์ครับ….พี่น้อง…” ทำเอาหลายคนสงสัยไปตามๆ กันว่าเกิดอะไรขึ้นนั้น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อย้อนอ่านโพสต์ในเพจเฟซบุ๊ก Add Bao ของนายยืนยง พบว่าโพสต์ล่าสุดที่เกี่ยวกับการเมือง คือเมื่อวันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งแอ๊ดได้แชร์คลิปวิดีโอของเพจหนึ่ง ที่นำเสนอประเด็นเกี่ยวกับงบประมาณโครงการของรัฐ อย่าง เทศกาลดนตรีระดับโลก Tomorrowland รัฐบาลที่แล้วมีมติอนุมัติงบกว่า 1,900 ล้านบาท โดยตั้งข้อสังเกตอ้างว่า งบประมาณดังกล่าว หลายแหล่งรายงานไม่ตรงกัน สรุปงบจริงเท่าไหร่กันแน่ มีความโปร่งใสหรือไม่ นอกจากนี้ยังอ้างว่าดูมีความเร่งรีบ โดยไม่รอความเห็นจากหลายฝ่าย ตลอดจนวิพากษ์วิจารณ์ถึงความคุ้มค่าด้วย
ซึ่ง แอ๊ด ได้ระบุข้อความว่า “ปลวกขึ้นกีต้าร์ก็แก้ไขไป นักการเมือง…ใครจะเเก้” และว่า “ผมไม่อยากยุ่งการเมือง เเต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องเดิม เรื่องสุดท้ายที่ผมโพสต์ในเพจนี้ แล้วโดนเพื่อนจากพรรคเพื่อไทย โต้แย้งกลับมาว่าผมเข้าใจผิด แต่เมื่อเห็นข่าวนี้เเล้ว Dejavu ภาพในอดีตมันย้อนกลับมากระตุ้นเตือนว่าผมเข้าใจถูกแล้ว 555555”