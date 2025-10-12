ส.ว. จี้ รมว.สธ.เร่งตรวจสอบ ซื้อเครื่องมือ NGS แจกรพ. หวั่นไม่ได้คุณภาพ ล็อกสเปก

ส.ว.จี้รมว.สธ.เร่งตรวจสอบ ซื้อเครื่องมือ NGS แจกรพ. หวั่นไม่ได้คุณภาพ ล็อกสเปก
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย สมาชิกวุฒิสภา โพสต์ข้อความผ่านเพจผ่าน “Veerapun Suvannamai” ระบุว่า “กลิ่นตุๆ ในกระทรวงสาธารณสุข!
ที่ท่าน รมต.พัฒนา พร้อมพัฒน์ และ ท่านปลัดกระทรวงควรเร่งตรวจสอบ ผมได้รับทราบเรื่องการซื้อเครื่อง NGS ให้ รพ. ที่ไม่ได้ขอ, สเปกต่ำ, และหลายที่ไม่มีแพทย์เฉพาะทางเวชพันธุศาสตร์มา
เบื้องต้นผมพยายามนัดพบท่านหลายครั้ง แต่เวลาไม่ตรงกัน จึงเรียนท่านทางนี้และให้สังคมช่วยตรวจสอบจากในเพจเลยนะครับ
เครื่อง NGS (Next Generation Sequencing) คือเครื่องตรวจพันธุกรรม ที่มีประโยชน์หลากหลาย เช่น ตรวจหาโรคมะเร็ง, คัดกรองความผิดปกติโครโมโซมของทารก, ตรวจอุบัติการของเชื้อใหม่ เป็นต้น
แต่พบว่า เครื่องที่ รพ. กำลังจะได้รับมาอาจมีสเปกต่ำกว่า ในราคา 8.5 ล้านบาท ซึ่งทางกระทรวงสั่งซื้อพร้อมกันถึง 11 เครื่อง รวมเป็นเงิน 93.5 ล้านบาท
การจัดซื้อคล้ายล็อกสเปกไว้ทำให้เครื่องที่ดีกว่าไม่สามารถเข้าแข่งขันได้ ในความคิดของผม เครื่องนี้มีประโยชน์มากครับ แต่ควรเปิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และให้ประโยชน์สูงสุดเกิดกับ รพ. และประชาชน ด้วยงบประมาณที่เหมาะสม และตั้งไว้ใน รพ.ที่มีศักยภาพพอด้วย
จึงเรียนท่านรัฐมนตรีและท่านปลัดช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ให้สังคมรับทราบด้วย หากเป็นจริงดังข้อมูลที่ผมทราบมาจะได้แก้ไขทัน ผมมิได้มุ่งร้ายต่อใครแต่แจ้งเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติครับ
หมายเหตุ แหล่งข่าวที่เปิดเผยชื่อ เหตุเพราะท่านโพสต์เป็นสาธารณะอยู่แล้วทุกคนเห็น คือ ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร ราชบัณฑิต มานพ พิทักษ์ภากร
ส่วนท่านอื่นอีก 3 ท่านที่ส่งข้อมูลมาให้ผมแบบส่วนตัว ผมขอปกปิดแหล่งข่าวนะครับ”
