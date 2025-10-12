เปิดแผนที่ 1:50,000 เช็กพิกัด ปราสาทคนา อยู่ระหว่างหลักเขตแดน 19-20 สุรินทร์ เหลือแต่แนวกำแพง

เปิดแผนที่ 1 ต่อ 50,000 ระบุที่ตั้ง ‘ปราสาทคนา’ อยู่ระหว่างหลักเขตแดนที่ 19 -20 อ.กาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ชี้ปัจจุบันปราสาทคนาพังทลาย โดยมีกำลัง 2 ฝ่ายรักษาหน้าแนว
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีข้อมูลจากกองทัพไทยอ้างอิงภาพแผนที่มาตราส่วน 1 ต่อ 50,000 ชุด L7018 ระวาง 5637 พิมพ์ ครั้งที่ 6 ระบุถึงพื้นที่บริเวณ ปราสาทคนา มีที่ตั้งอยู่บริเวณช่องคนา อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
อยู่ระหว่างหลักเขตแดนที่ 19 ช่องตาเล็ง บ้านตาเกาว์ ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ และหลักเขตแดนที่ 20 ช่องจราบประทุม บ้านแนงมุด ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
การกำหนดแนวเขตแดน ใช้สันปันน้ำทิวเขาพนมดงรัก ทั้งนี้ ยังไม่ได้มีการสำรวจแนวเขตแดนระหว่างหลักต่อหลักร่วมกัน
- ทบ.ยังไม่พบข้อมูล ทหารกัมพูชารุกล้ำ-สร้างฐานทหาร ที่ปราสาทคนา จ.สุรินทร์
- สำนักศิลปากรที่ 10 ตรวจโบราณวัตถุปราสาทคนา คาดเก่าแก่ 900 ปี เร่งจัดทำทะเบียนโบราณวัตถุ
สำหรับข้อมูลการสำรวจในพื้นที่พบว่า
1.การขุดสำรวจร่วมไทย-กัมพูชา ได้ดำเนินการสำรวจเพื่อค้นหาที่ตั้งของหลักเขตแดนที่ 19 เมื่อวันที่ 7 ก.พ.-12 มี.ค.2556 โดยชุดสำรวจพบหลักเขตแดนที่ 19 สภาพชำรุดเล็กน้อย ฐานรากมีสภาพสมบูรณ์ และทั้งสองฝ่ายมีความเห็นตรงกันในที่ตั้งของหลักเขตแดนที่ 19
2.ชุดสำรวจร่วมไทย-กัมพูชา ได้ดำเนินการสำรวจเพื่อค้นหาที่ตั้งของหลักเขตแดนที่ 20 เมื่อวันที่ 26 พ.ย.2555-31 ม.ค.2556 โดยขุดสำรวจพบหลักเขตแดนที่ 20 สภาพชำรุด ฐานรากคงเดิม อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นแตกต่างกันในการกำหนดที่ตั้งของหลักเขตแดนที่ 20
ข้อมูลเพิ่มเติมจาก กกล.สุรนารี ระบุว่า ปราสาทคนาปัจจุบันพังทลาย เหลือแต่แนวกำแพง โดยมีกำลังทั้งสองฝ่ายรักษาหน้าแนวตามเส้นปฏิบัติการ ทั้งนี้ บริเวณตัวปราสาทไม่มีกำลังทหารทั้งสองฝ่ายครอบครอง แต่จะอยู่ใกล้ๆ กำลังเผชิญหน้าของทั้งสองฝ่าย