เท้ง ไม่หวั่นผลโพล คะแนนนิยมภท.แซงปชน. มั่นใจเลือกตั้งรอบหน้า คนเลือกรบ.แก้ศก.ระยะยาว

‘เท้ง’ ไม่หวั่นผลโพลคะแนนนิยม ‘ภูมิใจไทย’ พุ่งแซงหน้าพรรคประชาชน หลังชาวบ้านมองรัฐบาล ‘เสี่ยหนู’ แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ ชี้แค่กระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น มั่นใจเลือกตั้งครั้งหน้าประชาชนเลือกรัฐบาลที่แก้ปัญหาโครงสร้างทั้งระยะสั้น-ยาว
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีสวนดุสิตโพลระบุว่าคะแนนของพรรคภูมิใจไทยแซงหน้าพรรคประชาชน โดยประชาชนมองว่าพรรคภูมิใจไทยสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ว่า ได้ดูผลโพลที่ออกมาแล้ว จริงๆ ก็มีประเด็นข้อคำถามเช่นเดียวกันว่าคิดว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระยะสั้นหรือแก้ปัญหาในระยะยาวมากกว่ากัน โดยส่วนใหญ่ประชาชนก็มีการสะท้อนเสียงออกมาเหมือนกันว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสั้น
นายณัฐพงษ์กล่าวว่า ไม่ได้คิดว่าผลโพลตรงนี้น่าเป็นห่วงอะไร เป็นข้อคิดเห็นของประชาชน และเห็นตรงกันว่าประชาชนโดยส่วนใหญ่ก็มองเห็นว่ามาตรการต่างๆ ของรัฐบาลในช่วงนี้เป็นการปัญหาในระยะสั้นจริง ส่วนปัญหาใหญ่ๆ ของประเทศ ในตอนนี้เราอาจจะใช้การแก้ปัญหาระยะสั้นอย่างเดียวไม่พอ แต่จำเป็นจะต้องใช้การลงทุนที่ถูกจุดในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง และแก้ปัญหาระยะยาวมากกว่านี้เช่นเดียวกัน
เมื่อถามว่า กังวลว่าจะเป็นการดึงคะแนนเสียงของพรรคภูมิใจไทยให้เพิ่มขึ้นในช่วงเลือกตั้งหรือไม่ นายณัฐพงษ์กล่าวว่า แต่ละพรรค รวมถึงคนที่เป็นรัฐบาลในขณะนี้เขาก็คงมีสิทธิของเขาในการทำนโยบายต่างๆ ในมุมหนึ่งก็อาจเป็นนโยบายที่ช่วยเหลือประชาชนจริง แต่ในอีกมุมหนึ่งก็เชื่อว่าสังคมและประชาชนก็รู้เท่าทันและเฝ้ามองอยู่ว่าการดำเนินนโยบายบางของรัฐบาลในช่วงนี้เป็นการที่มีวัตถุประสงค์พุ่งเป้าไปเพื่อการหาเสียงคะแนนนิยมอย่างเดียวเท่านั้น หรือว่าจริงๆ แล้วต้องการแก้ไขปัญหาของประเทศในระยะยาว
นายณัฐพงษ์กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งหน้าถ้ามีการรณรงค์หาเสียง มีการนำเสนอนโยบาย หรือถึงวันที่ประชาชนได้ไปใช้อำนาจของพวกเขาผ่านคูหาเลือกตั้ง ทุกคนก็จะไม่ได้มุ่งแต่การแก้หรือกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นอย่างเดียวเท่านั้น เพราะว่านโยบายแจกเงินที่ผ่านมา อย่างดิจิทัลวอลเล็ต เราก็เห็นว่ามันก็ไม่ได้ช่วยในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้จริง ดังนั้น เชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าประชาชนคนไทยจะเลือกรัฐบาลที่เขาเชื่อมั่นว่าแก้ปัญหาได้ทั้งระยะสั้นและแก้ปัญหาประเทศในระยะยาวได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น