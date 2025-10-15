ชูวิทย์ กังขา ย้าย 45 บิ๊กมท. อนุทินจัดทัพเตรียมเลือกตั้ง แนะระวังคนใช้ฮั้วส.ว.-เขากระโดง แทงข้างหลัง

ชูวิทย์ กังขา รบ.อนุทินจัดทัพ เตรียมพร้อมเลือกตั้ง โยกย้ายบิ๊กล็อต 45 บิ๊กมท. เตือนระวังโดนแทงข้างหลัง ปมฮั้วส.ว.-เขากระโดง การันตีไม่มีใครได้หมดในเกมการเลือกตั้งครั้งหน้า
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตหัวหน้าพรรครักประเทศไทย อดีตนักธุรกิจกลางคืนชื่อดัง ระบุทางเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการของกระทรวงมหาดไทย (มท.) 45 ตำแหน่ง ความว่า โยกย้าย เตรียมการเลือกตั้ง รัฐบาลอนุทินโยกย้ายข้าราชการชุดใหญ่ ทำตีมึนว่า “เพื่อคืนความเป็นธรรม” ไม่ทราบว่าคืนให้พลพรรคภูมิใจไทยใช่หรือไม่? หรือเพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง? เพราะเล่นย้ายตั้งแต่กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ จนมาถึงกระทรวงมหาดไทย ล่าสุด “บิ๊กล็อต” เพิ่งล่อไป 45 ตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการการเมือง บรรดา ส.ส. หัวคะแนน ตอบแทนบุญคุณมัดจำไว้ก่อนอย่างสนุกสนานเริงร่า
โดยเฉพาะกระทรวงยุติธรรม ขณะนี้กลายเป็น “สถานที่ลี้ลับ” ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้า ยกเว้นได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีเท่านั้น บุคคลที่จะเข้าพบ ถูกสั่งการให้มาที่จุดลับ และปิดกล้องวงจรปิด ทำลับๆ ล่อๆ ตามสไตล์ “วัวสันหลังหวะ” กลัวถูกจับได้ไล่ทัน ก็ระวังสักหน่อยท่านรัฐมนตรี และทีมโฆษกฯ เดินในกระทรวงช่วยคอยหันมองหลังด้วย เพราะเดี๋ยวมีใครแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจเรื่องเดิม 2 เรื่อง ที่ยังแก้ไม่หลุด
- เช็กชื่อ! ย้ายใหญ่ 45 บิ๊กมท. สีน้ำเงินพรึบ พรพจน์ กลับที่ดิน สยาม ไปพช. อธิบดีปค.นั่งภูเก็ต
- อนุทิน ยันโยกย้าย 45 บิ๊กมหาดไทย ไม่เกี่ยวล้างบางสีแดง ชี้แค่คืนความเป็นธรรมขรก.
เกมการเมืองของพรรคภูมิใจไทยยึดหลักมุ่งสู่การเลือกตั้งเท่านั้น โดยเน้น ส.ส.เขตเป็นหลัก ส่วนคะแนนพรรคอย่าไปหวัง เพราะอุดมการณ์ลุ่มๆ ดอนๆ ในเมืองหลวงไม่มี ส.ส. เน้นแต่ต่างจังหวัด รวมศูนย์บ้านใหญ่
แม้ว่าอยู่ในสถานะได้เปรียบมากโข คาดหวังเป็นรัฐบาลสมัยหน้า แต่จะโดนตีที่ขนงหางเรื่องฮั้ว ส.ว. และเขากระโดง แค่ 2 เรื่อง ก็พังพอใช้ได้แล้ว อาจไปไม่ถึงฝัน ได้เจอกันตอนเลือกตั้ง มีได้ก็ต้องมีเสีย ไม่มีใครได้หมดในเกมการเลือกตั้งครั้งหน้านี้ นี่คือสิ่งที่ผมการันตีได้