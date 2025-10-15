นายกฯ ลุยเองปราบสแกมเมอร์ หลังหลายฝ่ายเรียกร้องร่วมมือ เกาหลีใต้-สหรัฐ กดดันกัมพูชา

นายกฯ บอก ลุยเองแก้อาชญากรรมไซเบอร์ ตั้ง “เพิ่มพูน” ร่วมกก. เหตุเป็นตำรวจเก่า ย้ำ ปราบสแกมเมอร์ เป็นหนึ่งในเงื่อนไขคุยกัมพูชา หลังหลายฝ่ายเรียกร้องร่วมมือ เกาหลีใต้-สหรัฐฯ เพื่อกดดันเมขร
เมื่อเวลา 15.50 น. วันที่ 15 ตุลาคม ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย กล่าวถึงการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ ว่าได้มีการตั้งคณะกรรมการไปแล้ว โดยทั้งหมดเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ และได้มอบหมาย พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี อยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ด้วย เพราะเป็นตำรวจเก่า
เมื่อถามว่า หวังผลหรือตั้งเป้าหมายไว้อย่างไรบ้าง นายอนุทินกล่าวว่า ก็ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ อะไรที่ผิดกฎหมายแล้วทำความเดือดร้อนให้ประชาชน โดยเฉพาะการใช้กำลังไปกดดัน กดขี่ ข่มเหง
ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า หลายฝ่ายเรียกร้องให้ไทยร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต้ ในการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ นายอนุทินระบุว่า เป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่ไทยเสนอให้กัมพูชาต้องปฏิบัติอยู่แล้ว
เมื่อถามว่า ยืนยันว่าไทยจะเดินหน้าเรื่องนี้เต็มที่ใช่หรือไม่ นายอนุทินพยักหน้ารับ
