รักชนก เสนอตั้งปลัดมท.นั่งปธ.สอบตึกSkyy9 ขออนุทินสั่งเข้ม หลังรมต.เกรงใจกันไปมา

รักชนก เสนอตั้งปลัดมท.นั่งปธ.สอบ ตึกSkyy9 ขออนุทินสั่งเข้ม หลัง รมต.เกรงใจกันไปมา สงสัยกลัวเพื่อนติดคุก
จากกรณี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการสอบวินัยการเข้าซื้อตึก Skyy9 ของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ว่า นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบวินัยปมซื้อตึก Skyy9 ได้ส่งจดหมายลาออกไปแล้ว โดยไม่ทราบสาเหตุ ทำให้ต้องตั้งประธานคณะกรรมการคนใหม่ก่อน จึงจะเริ่มการสอบสวนได้
อ่านข่าว – ส่อล่ม! ปธ.สอบวินัย ปมซื้อตึกSkyy9 ยื่นลาออก ตรีนุช เร่งหาคนใหม่ ย้ำไม่กำหนดเวลา อยากได้ผู้ที่พร้อมจริงๆ
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม น.ส.รักชนก ศรีนอก ส.ส.กทม. พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเพจ “รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork”
หรือว่าชาตินี้ ประกันสังคมจะไม่สามารถหาคนผิดกรณีตึก SKYY9 มาลงโทษได้เลย ?
ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีแรงงานคนเก่า เซ็นตั้งคณะกรรมการสอบสวนฯ กรณีลงทุนตึก SKYY9 โดยชุดแรกมี นายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน แต่เวลาผ่านไปไม่นานก็มีการล็อบบี้ให้ลาออกจากตำแหน่ง
จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯ ชุดใหม่ โดยมอบให้นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นประธานแทน มาวันนี้นายสุเทพก็ถูกล็อบบี้ให้ลาออกอีกแล้ว!
การลาออกของประธานทั้ง 2คน คือการถ่วงเวลาไม่ให้การสืบสวนคืบหน้า เพราะเมื่อไหร่ก็ตาม ที่ไม่มีประธานสอบฯ คณะกรรมการก็จะเดินหน้าต่อไปไม่ได้ และต้องรอประธานคนใหม่แต่งตั้ง ถ้าลาออกอีกเวลาก็ถูกถ่วงออกไปเรื่อยๆ
คุณตรีนุช เทียนทอง ซึ่งมีความสนิทสนมกับ นายสุชาติ ชมกลิ่น มาตั้งแต่อยู่พรรคพลังประชารัฐด้วยกัน และในเวลานั้นนายสุชาติก็เป็นรัฐมนตรีแรงงานช่วงเวลาเดียวกันที่มีการลงทุนซื้อตึก นี่กำลังเกรงใจอะไรกันอยู่หรือเปล่า ถ้าไม่ก็ช่วยแสดงความจริงใจด้วยการตั้งกรอบระยะเวลาการทำงานแล้วแถลงออกมาให้ผู้ประกันตนได้รับรู้เลย ดิฉันเคยขอไปว่าให้ใช้กรอบเดิม 3 เดือน สรุปจะเป็นตามกรอบเดิมหรือไม่ และ ดิฉันขอเสนอให้แต่งตั้ง ‘ปลัดกระทรวงมหาดไทย’ มาเป็นประธานคณะกรรมการสอบโดยด่วน เพราะคงไม่มีใครเหมาะสมมากเท่าปลัดมหาดไทยแล้ว เป็นคนที่ทราบเรื่องราวข้อเท็จจริงมาโดนตลอด เพราะเคยเป็นประธานคณะกรรมการสวบสวนตามหาความจริงในเรื่องนี้มาก่อน
และคนที่ดิฉันอยากจะเจอมากที่สุดตอนนี้ คือ นายกอนุทิน ชาญวีรกุล
ดิฉันอยากจะขอให้ท่าน ในฐานะนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กำชับปลัดกระทรวงมหาดไทย ว่าถ้าถูกแต่งตั้งก็จงอย่าได้ลาออกเพื่อถ่วงเวลาและต้องทำงานให้เสร็จภายในกรอบเวลา 3 เดือน เพราะปลัดกระทรวงมหาดไทย คือคนที่ต้องรับคำสั่งตรงจากทาง และคือคนเดียวกันที่รู้เรื่องราวมาโดนตลอด ดังนั้นน่าจะหาคนผิดได้ไม่ยาก
ถ้านายกไม่สั่งเข้มเองเรื่องนี้ไม่มีใครกล้าทำอะไรแล้วค่ะ แม้จะเคยคาดหวังกับคุณตรีนุชแต่ตอนนี้คิดว่าคงหวังไม่ได้แล้ว ในหมู่รัฐมนตรีก็มีแต่จะเกรงใจกันไปหมด สงสัยกลัวเพื่อนจะติดคุกไวกว่ากำหนด ดังนั้นขอฝากเรื่องนี้ให้ถึงนายกด้วยค่ะ
Anutin Charnvirakul