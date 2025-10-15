รักชนก เสนอตั้งปลัดมท.นั่งปธ.สอบตึกSkyy9 ขออนุทินสั่งเข้ม หลังรมต.เกรงใจกันไปมา

การเมือง

รักชนก เสนอตั้งปลัดมท.นั่งปธ.สอบ ตึกSkyy9 ขออนุทินสั่งเข้ม หลัง รมต.เกรงใจกันไปมา สงสัยกลัวเพื่อนติดคุก

จากกรณี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการสอบวินัยการเข้าซื้อตึก Skyy9 ของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ว่า นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบวินัยปมซื้อตึก Skyy9 ได้ส่งจดหมายลาออกไปแล้ว โดยไม่ทราบสาเหตุ ทำให้ต้องตั้งประธานคณะกรรมการคนใหม่ก่อน จึงจะเริ่มการสอบสวนได้

อ่านข่าวส่อล่ม! ปธ.สอบวินัย ปมซื้อตึกSkyy9 ยื่นลาออก ตรีนุช เร่งหาคนใหม่ ย้ำไม่กำหนดเวลา อยากได้ผู้ที่พร้อมจริงๆ

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม น.ส.รักชนก ศรีนอก ส.ส.กทม. พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเพจ “รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork

หรือว่าชาตินี้ ประกันสังคมจะไม่สามารถหาคนผิดกรณีตึก SKYY9 มาลงโทษได้เลย ?

ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีแรงงานคนเก่า เซ็นตั้งคณะกรรมการสอบสวนฯ กรณีลงทุนตึก SKYY9 โดยชุดแรกมี นายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน แต่เวลาผ่านไปไม่นานก็มีการล็อบบี้ให้ลาออกจากตำแหน่ง

จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯ ชุดใหม่ โดยมอบให้นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นประธานแทน มาวันนี้นายสุเทพก็ถูกล็อบบี้ให้ลาออกอีกแล้ว!

การลาออกของประธานทั้ง 2คน คือการถ่วงเวลาไม่ให้การสืบสวนคืบหน้า เพราะเมื่อไหร่ก็ตาม ที่ไม่มีประธานสอบฯ คณะกรรมการก็จะเดินหน้าต่อไปไม่ได้ และต้องรอประธานคนใหม่แต่งตั้ง ถ้าลาออกอีกเวลาก็ถูกถ่วงออกไปเรื่อยๆ

คุณตรีนุช เทียนทอง ซึ่งมีความสนิทสนมกับ นายสุชาติ ชมกลิ่น มาตั้งแต่อยู่พรรคพลังประชารัฐด้วยกัน และในเวลานั้นนายสุชาติก็เป็นรัฐมนตรีแรงงานช่วงเวลาเดียวกันที่มีการลงทุนซื้อตึก นี่กำลังเกรงใจอะไรกันอยู่หรือเปล่า ถ้าไม่ก็ช่วยแสดงความจริงใจด้วยการตั้งกรอบระยะเวลาการทำงานแล้วแถลงออกมาให้ผู้ประกันตนได้รับรู้เลย ดิฉันเคยขอไปว่าให้ใช้กรอบเดิม 3 เดือน สรุปจะเป็นตามกรอบเดิมหรือไม่ และ ดิฉันขอเสนอให้แต่งตั้ง ‘ปลัดกระทรวงมหาดไทย’ มาเป็นประธานคณะกรรมการสอบโดยด่วน เพราะคงไม่มีใครเหมาะสมมากเท่าปลัดมหาดไทยแล้ว เป็นคนที่ทราบเรื่องราวข้อเท็จจริงมาโดนตลอด เพราะเคยเป็นประธานคณะกรรมการสวบสวนตามหาความจริงในเรื่องนี้มาก่อน

และคนที่ดิฉันอยากจะเจอมากที่สุดตอนนี้ คือ นายกอนุทิน ชาญวีรกุล

ดิฉันอยากจะขอให้ท่าน ในฐานะนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กำชับปลัดกระทรวงมหาดไทย ว่าถ้าถูกแต่งตั้งก็จงอย่าได้ลาออกเพื่อถ่วงเวลาและต้องทำงานให้เสร็จภายในกรอบเวลา 3 เดือน เพราะปลัดกระทรวงมหาดไทย คือคนที่ต้องรับคำสั่งตรงจากทาง และคือคนเดียวกันที่รู้เรื่องราวมาโดนตลอด ดังนั้นน่าจะหาคนผิดได้ไม่ยาก

ถ้านายกไม่สั่งเข้มเองเรื่องนี้ไม่มีใครกล้าทำอะไรแล้วค่ะ แม้จะเคยคาดหวังกับคุณตรีนุชแต่ตอนนี้คิดว่าคงหวังไม่ได้แล้ว ในหมู่รัฐมนตรีก็มีแต่จะเกรงใจกันไปหมด สงสัยกลัวเพื่อนจะติดคุกไวกว่ากำหนด ดังนั้นขอฝากเรื่องนี้ให้ถึงนายกด้วยค่ะ

