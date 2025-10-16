การเมือง

อนุทิน สวนฮุน มาเนต ปัญหาของไทยมีอยู่ที่เดียว หลังฝากเกาหลีใต้มาบอก ไม่ต้องช่วยแก้สแกมเมอร์

‘นายกฯ’ ย้อน ‘ฮุน มาเนต’ ปัญหาประเทศไทยมีอยู่ที่เดียว หลังกัมพูชาฝากเกาหลีบอกไทยไม่ต้องยุ่งแก้ปัญหาสแกมเมอร์ ชี้ทุกอย่างกำลังไปได้ด้วยดี

เมื่อเวลา 21.55 น. วันที่ 16 ตุลาคม ที่ บน.6 ดอนเมือง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย เดินทางถึงประเทศไทย หลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการ โดยทันทีที่มาถึง ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีนายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ฝากเกาหลีใต้ว่าไม่ต้องให้ไทยช่วยแก้ปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ แต่ให้จัดการปัญหาตัวเองก่อนว่า ขอยืนยันว่าประเทศไทยไม่มีปัญหา ซึ่งปัญหาของประเทศไทยมีอยู่ที่เดียว

ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าที่ไหน นายกฯระบุว่า เราอย่าไปเพิ่มความเห็นต่างหรือขัดแย้ง ทุกอย่างกำลังไปได้ด้วยดี

