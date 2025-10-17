เพื่อไทย คึกคัก เปิดแล้ว 22 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. สุริยะ มั่นใจ ลั่นพวกทิ้งพรรคไปสอบตกเพียบ

พท.เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ล็อต 2 รวม 22 ราย “สุริยะ” ปูด ส.ส.ถูกอำนาจเงินดูด เย้ยคนทิ้งพรรคสอบตกเหตุชาวบ้านยังยึดมั่นกับเพื่อไทย ฟากว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ศรีสะเกษลั่นขอเป็นเลือดหยดสุดท้ายอาสาปราบงูเห่า
เมื่อเวลา 10.20 น. วันที่ 17 ตุลาคม ที่พรรคเพื่อไทย มีการเปิดตัวผู้เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เพิ่มเติมอีก 22 ราย นำโดย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ผอ.การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย นายชูศักดิ์ ศิรินิล นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รองหัวหน้าพรรค นายภูมิธรรม เวชยชัย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง นายสมศักดิ์ เทพสุทิน นายสรวงศ์ เทียนทอง เลขาธิการพรรค ทั้งนี้ หลังจากเปิดตัว ทางแกนนำได้สวมแจ็กเก็ตพรรคเพื่อไทยให้กับผู้เสนอตัวทุกท่าน
นายสุริยะ กล่าวว่า วันนี้ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทย และตนที่เคยประกาศไว้เมื่อสัปดาห์ก่อน ว่าทางพรรคเพื่อไทยเราตั้งเป้าหมายในการเลือกตั้งครั้งหน้าจำนวน 200 คน เราได้เปิดตัวไปแล้ว 183 คน ดังนั้นเพื่อเป็นไปตามเป้าหมายจึงได้เปิดตัวเพิ่มอีก 22 ท่านใน 12 จังหวัด หน้าตาแต่ละคนมีความผ่องใส ราศีจับ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีความตั้งใจที่จะนำนโยบายของพรรคเพื่อไทยซึ่งในอดีตประสบความสำเร็จต่อเนื่องมาตลอด ดังนั้นตนมีความเชื่อมั่นว่าการเปิดตัวในครั้งนี้จะได้รับการตอบสนองจากพี่น้องประชาชน สำคัญที่สุดคือผู้สมัครทุกท่านต้องลงพื้นที่ทำงานหนัก เอานโยบายของเราไปถึงพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ 12 จังหวัด พรรคเพื่อไทยต้องสามารถตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชน
“ผมอยู่กับการเมืองมานานพอสมควร แต่มีหัวหน้าพรรคๆ หนึ่งบอกว่าช่วงนี้จะมีการย้ายพรรคกันมากเป็นเรื่องปกติในทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง ที่ผมเห็นว่ามันไม่ปกติเพราะว่าที่ผ่านมาการย้ายพรรคนั้นเกิดจากกระแสพรรคไม่ดี แต่ในครั้งนี้มีการเสนอตัวเลขมาให้กับ ส.ส.ของพรรคเรา มีบางท่านหวั่นไหวและย้ายพรรคไป ส่วนที่เหลืออยู่เพราะเขายังเชื่อมั่นว่ากระแสเราดี เพราะบางท่านลงไปในพื้นที่แล้วได้รับเสียงสะท้อนจากประชาชนว่าถ้าย้ายพรรค เขาไม่เลือกแน่ การเมืองที่ต้องใช้เงินใช้ทองซื้อตัว ส.ส.เป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างยิ่ง ผมหวังว่า ส.ส.ที่อยู่กับเรา ผมเชื่อมั่นว่าเราจะชนะ ส่วนที่เคยย้ายไปในอดีต มีเรื่องที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเมื่อย้ายออกจากพรรคไปแล้วก็สอบตกไปหลายท่าน พี่น้องประชาชนคงจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพยายามสื่อสาร” นายสุริยะ กล่าว
จากนั้นผู้สมัคร ส.ส.ได้ออกมาแนะนำตัวและกล่าวให้คำมั่นสัญญาว่าจะดูแลรับใช้ประชาชน เช่น นายมานพ จรัสดำรงค์นิตย์ ผู้เสนอตัวลงสมัคร ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย กล่าวช่วงหนึ่งว่า ในนามตัวแทนของพี่น้องชาวศรีสะเกษ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าพรรคไทยรักไทย มาจนถึงพรรคเพื่อไทย จึงขออาสาเป็นคนตัวเล็กคนหนึ่งที่จะไปปราบงูเห่า โดยจ.ศรีสะเกษ ถือเป็นตำนานของเมืองงูเห่า ความจริงคนศรีสะเกษมีน้ำใจ รักพรรคเพื่อไทยมาก ได้ ส.ส.ยกจังหวัดมาหลายครั้ง ครั้งที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องงูเห่า ครั้งนี้ก็มีปัญหาอีก เพราะศรีสะเกษมีฟาร์มงูเห่าใหญ่ 2 ฟาร์ม จึงขอกำลังใจและขอบคุณผู้บริหารพรรค ที่ให้โอกาสตนไปเป็นตัวแทนของประชาชน ซึ่งจะทำทุกอย่าง และจะเป็นตัวแทนเลือดหยดสุดท้ายของเพื่อไทยในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้ ทำให้ได้เสียงปรบมือจากผู้บริหารพรรคและผู้ลงสมัคร ส.ส.
ทั้งนี้ รายชื่อผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง ส.ส.ในวันนี้ ประกอบด้วย นายธนรัช จงสุทธานามณี ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง ส.ส.เชียงราย นายชัยณรงค์ ภู่พิศิษฐ์ ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง ส.ส.ลำพูน นายวราทิต ไชยนันทน์ ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง ส.ส. ตาก น.ส.ปิยธิดา บุตรกาล ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง ส.ส.มุกดาหาร นายวีระศักดิ์ โคตรสมบัติ ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง ส.ส.ยโสธร
นายวรฉัตร พงศ์ธีระดุลย์ ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง ส.ส.ชัยภูมิ น.ส.วิเมลือง แก้วศิริ ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง ส.ส.ชัยภูมิ นางพัชราวรรณ ภิญโญ ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง ส.ส.นครราชสีมา นางนารดา อึ้งสวัสดิ์ ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง ส.ส.นครราชสีมา นายมานพ จรัสดำรงนิตย์ ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง ส.ส.ศรีสะเกษ
นายสมเกียรติ คำดำ ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง ส.ส.ปราจีนบุรี นายคงกฤช หงษ์วิไล ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง ส.ส.ปราจีนบุรี นายสุทิน นพขำ ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง ส.ส.ปทุมธานี นายธนากร ปราณีนิตย์ ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง ส.ส.นครพนม นายชาญชัย คำจำปา ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง ส.ส.นครพนม
นายนพวิชญ์ ไทยแท้ ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง ส.ส.กทม. นายแมน เจริญวัลย์ ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง ส.ส.กทม. นายขจรศักดิ์ ประดิษฐาน ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง ส.ส.กทม. นายธกร เลาหพงศ์ชนะ อดีตผู้สมัครส.ส.กทม. และ อดีตโฆษกกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง ส.ส.กทม. นายกวีวงศ์ อยู่วิจิตร ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง ส.ส.กทม. น.ส.เสาวณีย์ คงวุฒิปัญญา ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง ส.ส.กทม. และนายสายัณห์ จันทร์เหมือนเผือก ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง ส.ส.กทม.