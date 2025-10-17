อภิสิทธิ์ คอนเฟิร์ม คัมแบ๊ก ประชาธิปัตย์ เปิดภาพทีมบริหารใหม่ ขออาสารับใช้ประชาชน

อภิสิทธิ์ ยืนยันเอง คัมแบ๊ก ประชาธิปัตย์ เปิดภาพทีมใหม่ ขออาสารับใช้ประชาชน
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม จากกรณีกระแสข่าวว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เตรียมจะกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกครั้ง ซึ่งจะมีการเลือกตั้งหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่พรุ่งนี้
รายงานข่าวยังระบุว่า ได้มีการจัดวางบุคคลมาเป็นทีมผู้บริหารพรรคในตำแหน่งต่างๆ แล้ว โดยคาดว่า นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ อดีตหัวหน้าพรรค จะมาเป็นเลขาธิการพรรคคนใหม่ เนื่องจากนายอภิสิทธิ์ไว้วางใจ และ มีความสนิทสนม
ล่าสุด นายอภิสิทธิ์ ได้โพสต์เฟซบุ๊กเอง พร้อมข้อความว่า “อาสามารับใช้ประชาชนในฐานะลูกพระแม่ธรณีอีกครั้งครับ”
ทั้งนี้ ยังได้โพสต์ภาพ ทีมบริหารชุดใหม่ ซึ่งมีภาพของ นายสกลธี ภัทธิยกุล อดีตรองผู้ว่าฯกทม. , นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า , นายพงศกร ขวัญเมือง ลูกชาย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อดีตผู้สมัคร ส.ส.ประชาธิปัตย์ , นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี อดีตรองโฆษกรวมไทยสร้างชาติ , ม.ล.อภิมงคล โสณกุล อดีตรองโฆษกประชาธิปัตย์ นายจุรี นุ่มแก้ว ดาวติ๊กต๊อก, นางการดี เลียวไพโรจน์ รวมถึง วีระพงษ์ ประภา อดีตผู้แทนการค้า ที่จะมาเป็น รองหัวหน้าพรรคฝ่ายเศรษฐกิจและการลงทุน ดูแล Green Economy และ Invesment , นายอัมพร พินะสา อดีตเลขาฯ กพฐ. และ นายธนพร สมศรี อดีตเลขาฯ สกสค. เป็นต้น
ขณะที่นายสกลธี ก็โพสต์ข้อความว่า “กลับบ้านเรา” พร้อมรูปดังกล่าวเช่นกัน”
ด้าน จูรี ก็โพสต์ว่า “ผมเชื่อเรื่องธรรมชาติจะจัดสรรทุกอย่าง เหวี่ยงเราไปอยู่ในที่ที่เราควรอยู่และเหมาะสมกับเรา ในเวลาที่ภาคใต้และประเทศไทยสิ้นหวังกับระบบการเมืองที่ถอยหลังจนตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะถอยไปถึงไหนจนตอนนี้เรามีนักการเมืองจำนวนมากที่ถูกผลิตขึ้นด้วย“เงิน” เงินสีเทาสีดำถูกนำมาใช้หล่อเลี้ยงระบบการเมืองแบบนี้โดยไม่จำกัด ทำให้นักการเมืองหลายคนหลายกลุ่มอวบอ้วนเติบโต แต่กลับกันสิ่งที่ถูกซูบผอมลงและถูกทำลายคือ“ ภาษีของประชาขนและประเทศชาติ” ผมอยากจะบอกทุกคนว่า “ความหวังครั้งสำคัญของคนใต้และประเทศไทย” กำลังจะเกิดขึ้น”
ขณะที่ เนเน่ รัดเกล้า ก็ได้โพสต์ภาพ พร้อมข้อความว่า “กลับมาที่บ้านสีฟ้าที่เคยวิ่งเล่นในวัยเด็กอีกครั้ง เพื่อทำงานด้วยความมุ่งมั่น ให้ #การเมืองไทยดีกว่าที่เคยเป็น #อุดมการไม่เคยเปลี่ยนแปลง พรุ่งนี้เราเจอกันค่ะ”