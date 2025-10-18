คนใกล้ชิดสมพงษ์ เล่ายิบจุดแตกหักสุดท้าย ทำไขก๊อกเพื่อไทย รับคนในพื้นที่ยังตกใจ

ชาติชาย คนใกล้ชิด ‘สมพงษ์’ เผยจุดแตกหักเพื่อไทย ไม่เกี่ยวส.ว.ก๊อง แต่เพราะถูก ‘ผู้มากบารมี’ ล้วงลูก เลือก ‘เก่ง ชัยณรงค์’ ลงส.ส.ลำพูน เขต 1 ชี้ไม่ให้เกียรติ-หักหน้า เผยยังตั้งตัวไม่ทัน เล็งชี้แจงและแสดงจุดยืนทางการเมืองสัปดาห์หน้า
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม นายชาติชาย พานิช อดีต ส.อบจ.เชียงใหม่ อ.แม่แตง เขต 1 ผู้ใกล้ชิด นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ที่ลาออกจากพรรค ให้สัมภาษณ์ว่า เหตุผลที่ นายสมพงษ์ ลาออก ไม่ได้ทะเลาะหรือขัดแย้งกับ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร หรือส.ว.ก๊อง นายก อบจ.เชียงใหม่ เรื่องการจัดตัวผู้สมัคร ส.ส.ในพื้นที่
แต่เป็นที่พรรคให้นายสมพงษ์ สรรหาผู้สมัคร ส.ส.ลำพูน เขต 1 เมื่อ 3-4 เดือนที่แล้ว ซึ่งนายสมพงษ์ได้เลือกสรรหาตัวบุคคลไว้แล้ว หลังเสนอรายชื่อเข้าสู่กรรมการบริหารพรรคเพื่อพิจารณารับรอง กลับไม่มีรายชื่อบุคคลดังกล่าว แต่เป็น นายชัยณรงค์ ภู่พิสิฐ หรือเก่ง อดีตรองนายก อบจ.ลำพูน ที่เป็นพี่ชายนายวีระเดช ภู่พิสิฐ หรือ เก่ง นายกอบจ.ลำพูนคนปัจจุบัน
ทำให้ นายสมพงษ์ อึดอัดใจและไม่สบายใจ เพราะมีการแทรกแซงจากผู้มีบารมีในพรรค ที่เลือกนายชัยณรงค์มาลงสมัครดังกล่าว จึงเป็นจุดแตกหัก ระหว่างนายสมพงษ์กับพรรค เพราะเป็นการไม่ให้เกียรติ และหักหน้าโดยตรง จึงได้ขอลาออกจากพรรคดังกล่าวเพื่อวางมือทางการเมือง
เดิมที นายสมพงษ์ ดูแลการคัดเลือกและสรรหาผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ และลำพูน เท่านั้น ส่วนเขียงราย ลำปาง ไม่ได้ดูแล สำหรับเชียงใหม่ดูแล 2 เขต คือ เขต 5 อ.แม่ริม อ.แม่แตง อ.สะเมิง อ.กัลยาณิวัฒนา เขต 6 อ.เชียงดาว อ.ไชยปราการ อ.เวียงแหง ซึ่งเป็นฐานเดิมของ นายสมพงษ์ และนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ส่วนลำพูน ดูแลเฉพาะพื้นที่เขต 1 เท่านั้น ไม่มีเขตอื่นอีก
อย่างไรก็ตาม นายสมพงษ์ ได้พูดคุย และเปรยกับคนสนิทใกล้ชิด หลังลาออกจากพรรคเพื่อไทยว่า ยังตั้งตัวไม่ทัน ขอเวลาพักผ่อนก่อน อาจเรียกประชุมทีมงานและเครือข่าย เพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกิดขึ้น และแสดงจุดยืนทางการเมืองในอนาคต พร้อมกับลงพื้นที่พบปะประชาชน เขต 5 ในสัปดาห์หน้า
เพราะเดิมนายสมพงษ์ ตั้งใจลงสมัคร ส.ส.เชียงใหม่ เขต 5 พรรคเพื่อไทย แทนนายจุลพันธ์ บุตรชาย ที่ลงสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ สมัยหน้าอยู่แล้ว แต่มาเกิดเรื่องดังกล่าวก่อน จึงต้องถอนตัวไป
- เพื่อไทย ระส่ำ สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ไขก๊อก รับถูกลดบทบาท มีผู้มากบารมีล้วงลูก
- ส.ว.ก๊อง แจงวุ่น สมพงษ์ พาดพิงต้นเหตุ ทำไขก๊อก ยันหนุนเพื่อไทย-ไม่เกี่ยวจัดตัวผู้สมัคร
- สรวงศ์ แจงวุ่น สมพงษ์ไขก๊อก รับพท.มีเรื่องเจเนอเรชั่นแก๊ป ยันเลือดไหลห้ามไม่ได้ จ่อยกเครื่องใหญ่
นายชาติชาย กล่าวอีกว่า การเลือกตั้ง ส.ส.สมัยหน้า นายจุลพันธ์ ยังอยู่กับพรรคเพื่อไทย ไม่ได้ย้ายพรรคไปไหน และยังขอร้องทีมงาน และเครือข่ายให้อยู่ช่วยพรรคก่อน แต่อนาคตไม่รู้จะเปลี่ยนแปลงไหม ทำให้ทีมงานเตรียมตัวไม่ทัน ทุกคนยังตกใจ วางตัวไม่ถูก ไม่รู้จะไปทางไหน เพราะขาดเสาหลักทางการเมือง ที่เป็นแบบครอบครัว
ทั้งนี้ นายสมพงษ์ ได้เปรยอนาคตทางการเมืองว่า อาจยุติบทบาทเพราะอายุ 84 ปีแล้ว แต่ยังให้นายจุลพันธ์ สานต่อทางการเมืองต่อไป พร้อมกับพูดว่า ถ้าไม่มีผมแล้ว ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น แต่อยากให้ทีมงานและเครือข่าย ลงพื้นที่ดูแลประชาชนเหมือนเดิมไปก่อน เพื่อเตรียมการเลือกตั้ง ส.ส.สมัยหน้าเพราะการเมืองเป็นสิ่งไม่แน่ไม่นอน เปลี่ยนแปลงได้ตลอด
“ส่วนตัว เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย ตั้งแต่เป็นพรรคไทยรักไทย เมื่อปี 2542 หรือ 26 ปีที่ผ่านมา ไม่เคยย้ายพรรคไปไหน อยู่กับนายสมพงษ์ ที่เคารพนับถือเหมือนพ่อ มาตลอดและเคารพนายทักษิณ ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี ที่เป็นบ้านใหญ่ของเขียงใหม่ รวมถึงนายพิชัย ที่รักเอ็นดูผมเหมือนน้องและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทำให้ทีมงานลำบากใจพอสมควร เพราะเป็นคนกลางไม่ได้มีความขัดแย้งกับใคร ถ้านายสมพงษ์ ยุติบทบาทจริง ผมก็พร้อมยุติบทบาทเช่นกัน” นายชาติชาย กล่าว