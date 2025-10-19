ทร.สั่งต้นสังกัดเร่งสอบ เหตุจ่าทหารเรือ ตกชั้น 4 เผยรุ่นพี่คุกคามทางเพศ ยันถ้าผิดจริง ฟันวินัยเด็ดขาด

กองทัพเรือ แจงทหาร ทร. อุบัติเหตุตกจากอาคาร สั่งต้นสังกัดสอบสวน หาข้อเท็จจริง ยันหากผลสอบออกมาว่าใครเป็นผู้กระทำผิดจะดำเนินการขั้นเด็ดขาด พร้อมดูแลผู้รับบาดเจ็บ
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม นาวาเอกนรา คุณโฑถม ผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวสารและเกิดข้อกังวลในสังคมเกี่ยวกับกรณีข้าราชการ ทร.ประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูงจนได้รับบาดเจ็บ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการคุกคามเนื้อตัวร่างกายนั้น กองทัพเรือได้รับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง และไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จึงได้สั่งการให้หน่วยงานต้นสังกัดให้ความช่วยเหลือและดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนหาข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน ทันที และด้วยความโปร่งใส เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุและรายละเอียดของเหตุการณ์ที่แท้จริง
สำหรับข้าราชการที่พลัดตกจากระเบียงห้องชั้น 4 ของอาคารพักส่วนกลาง ในพื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี ได้รับความช่วยเหลือโดยส่งตัวเข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดยด่วนตั้งแต่เกิดเหตุแล้ว เบื้องต้นพบว่า กระดูกขาซ้ายกระดูกแขนขวาหัก และกระดูกสันหลังร้าว อาการพ้นขีดอันตราย แต่ต้องพักรักษาตัวอีกระยะหนึ่ง
กองทัพเรือขอยืนยันว่ามีนโยบายที่ชัดเจนและเข้มงวดในเรื่องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน รวมถึงการต่อต้านการคุกคามและการล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ หากผลการตรวจสอบและสอบสวนพบว่ามีการกระทำความผิดและมีการคุกคามเนื้อตัวร่างกายเกิดขึ้นจริงตามที่เป็นข่าว กองทัพเรือจะดำเนินการลงโทษทางวินัยกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดและรุนแรงที่สุด โดยไม่มีการละเว้น
กองทัพเรือรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอให้ความมั่นใจแก่สาธารณชนว่ากองทัพเรือจะดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความยุติธรรม ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และจะแจ้งความคืบหน้าของผลการสอบสวนให้สาธารณชน ได้รับทราบต่อไป